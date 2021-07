Comunidades quilombolas de Macapá recebem 2ª dose da vacina contra Covid-19 neste domingo (04)

Neste domingo (04), treze comunidades quilombolas de Macapá receberão a segunda dose da vacina contra a Covid-19. As pessoas que iniciaram o seu esquema vacinal com o imunizante Oxford/AstraZeneca poderão encerrar o seu ciclo imunização entre 9h e 15h com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde que estão em ação itinerante.

A equipe de vacinação atuará nas comunidades Santo Antônio da Pedreira, Assentamento do Santo Antônio, Tamanduá; Ressaca do Jacaré da Pedreira; Teso do Mangabeira; Nossa Senhora do Nazaré da Pedreira; Nossa Senhora da Batalha; Nossa Senhora do Carmo; Retiro Santa Maria; Boa Vista da Pedreira; Igarapé da Pedreira; Igarapé do Lontra da Pedreira; Bonito do Santo Antônio.

Para receber a segunda dose do imunizante é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e a carteira de vacinação com indicação da aplicação da 1ª dose.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

