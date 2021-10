Edital lançado pelo SENAI Amapá oferta vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

Macapá – Jovem de 18 a 23 anos, o SENAI Amapá preparou um edital com três cursos gratuitos direcionados a você. São 72 vagas distribuídas nas opções de qualificação profissional em Padeiro e Confeiteiro, Mecânico de Automóveis Leves e Mecânico de Máquinas Industriais. Para garantir a formação, o interessado precisa cumprir as regras exigidas em edital e acessar, no período de 4 a 7 de outubro, o site www.ap.senai.br – área Matricule-se para preencher os dados cadastrais. As aulas vão acontecer na Unidade Macapá.

A seleção é composta por duas etapas: apresentação pessoal de 30 segundos no formato de pitch e entrevista individual. Todas as orientações e encaminhamentos de como gravar o vídeo constam no documento que rege o processo, publicado no site do SENAI Amapá (confira aqui: https://bit.ly/3A4Zcii).

O candidato aprovado deverá formalizar sua matrícula presencialmente, no período de 25 a 27 de outubro, conforme horário a ser divulgado no edital de convocação. O início das aulas está marcado para 3 de novembro.

Informações ou dúvidas sobre a seleção poderão ser tratadas pelo número (96) 3084-8930 ou pelo Whatsapp (96) 98406-1825.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado