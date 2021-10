Prefeito assina novo decreto que amplia dias de funcionamento de atividades comerciais em Macapá

Decreto foi assinado nesta sexta-feira (1) e é válido até o dia 28 de outubro.

Nesta sexta-feira (1), o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, assinou um novo decreto que altera medidas e normas adotadas anteriormente para a continuidade das atividades econômicas, sociais e escolares.

O novo documento amplia os dias de funcionamento de alguns segmentos comerciais, incluindo o domingo, entre 8h e 13h, para atuação, respeitando as normas sanitárias de proteção contra a covid-19.

Na terça-feira (28), o prefeito havia assinado um outro decreto (nº 5251) que autorizou a retomada das atividades educacionais na forma 100% presencial em todas as séries da rede pública e particular de ensino, desde que observadas todas as recomendações de higiene e distanciamento.

Os segmentos que passam a funcionar são:

· Distribuidoras de produtos;

· Banca de revistas;

· Comércio varejista de materiais e equipamentos para escritório;

· Distribuidora de cimento;

· Marmoraria;

· Vidraçaria;

· Concessionária e revenda de veículos;

· Empresa de decoração e design;

· Floricultura e jardinagem;

· Lavanderia;

· Loja de bombons e enfeites;

· Loja de brinquedos;

· Material de construção, elétricos, hidráulicos, estâncias de madeiras e similares;

· Papelaria e livraria;

· Plásticos, descartáveis e afins;

· Comércio de autopeças, acessórios, pneus, baterias e afins;

· Oficina mecânica de veículos e bicicleta;

· Ração animal e insumos agropecuários;

· Empresas de cursos livres de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, idiomas e música;

· Lan houses;

· Manutenção de aparelho de climatização;

· Manutenção de eletroeletrônicos;

· Óticas;

· Pet shops;

· Revenda e manutenção e limpeza de piscinas;

· Serviços de publicidade;

· Serviços sociais autônomos somente com atividade de consultoria, orientação, assistência técnica e administrativa;

· ClÍnica de estética;

· ClÍnica de podologia;

· Salão de beleza, barbearias, esmalterias, cuidados pessoais e estúdio de tatuagem;

· Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios;

· Escritório e prestadores de serviços;

· Coworkings;

· Imobiliárias e corretoras;

· Autoescolas;

· Cursos de formação e reciclagem brigadistas e bombeiro civil;

· Universidades, institutos, centros de ensino superior, faculdades e escolares particulares.

