Mês das crianças: Prefeitura de Macapá realiza programação especial

Atividades de esporte, lazer, meio ambiente e saúde serão realizadas para os nossos pequenos durante o mês de outubro.

Outubro é um mês dedicado aos nossos pequenos e a Prefeitura de Macapá preparou uma programação especial durante todo o mês. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Mobilização e Participação Popular (Semmopp).

“Teremos atividades desenvolvidas em vários setores como esporte, meio ambiente, saúde e lazer. Várias secretarias estão envolvidas e empenhadas nessa programação. Além disso, contamos com parceiros como o Amapá Garden Shopping e a AABB. A programação será aberta ao público e algumas atividades serão exclusivas para alunos das escolas municipais e pacientes atendidos pelo Capsi”, detalha a secretária da Semmopp, Rayssa Furlan.

A programação já inicia neste sábado (2) com o Festival de Pipas do Meio do Mundo realizado pela Associação de Pipeiros do Amapá em parceria com a Coordenadoria de Esporte e Lazer (Comel). A atividade acontece das 9h às 18h na praia da Fazendinha.

“Empinar pipas é uma das brincadeiras mais comuns entre as nossas crianças. Então, o festival será um momento de socialização entre eles. Estamos organizando um espaço seguro na praia da Fazendinha, que é um ótimo lugar para realizar esta prática”, afirma o coordenador da Comel, Cleudo Trindade

Confira a programação do mês de outubro

2 de outubro – Festival de Pipas

5 de outubro – Lagoa dos Índios (atendimento odontológico e psicológico)

10, 17, 24 e 31 de outubro – Orla Viva com espaço de esporte e lazer

12 de outubro – Dia das Crianças no Bioparque da Amazônia

25 de outubro – Aniversário do Bioparque

30 de outubro – Halloween da Praça Pet

31 de outubro – Halloween no Mercado Central

