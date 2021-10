Mais de 80% da população vacinável já recebeu a 1ª dose do imunizante contra a Covid-19 em Macapá

O Vacinômetro desta semana mostra que desse total, 33,91% já receberam a segunda dose ou dose única do imunizante.

O Vacinômetro desta semana aponta que a Prefeitura de Macapá já aplicou em suas ações a primeira dose da vacina contra Covid-19 em 80,07% da população da capital, distritos e comunidades. Os dados são do Localiza SUS, uma plataforma do Ministério da Saúde que agrega as informações a respeito da vacinação contra o coronavírus. Desse total, 33,91% já receberam a segunda dose ou dose única do imunizante.

Em relação ao grupo prioritário, que é formado por pessoas a partir de 60 anos, transplantados, imunodeprimidos, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde, por exemplo, 175.576 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante. Desses, 56,94% já receberam a segunda dose, o que representa o encerramento do esquema de imunização de 99.974 pessoas deste grupo.

Até o momento, a Prefeitura de Macapá já recebeu 594.186 doses dos imunizantes contra a Covid-19. 391.501 doses já foram aplicadas, o que representa a utilização de 65,9% das doses recebidas.

Até o momento, 874 pessoas já receberam a dose única do imunizante contra a Covid-19. Também já são contabilizados na plataforma nacional que 89 usuários receberam o reforço com a terceira dose, destinada nos primeiros dias de campanha às pessoas com idade acima de 85 anos e imunodeprimidas com tempo de intervalo de 5 semanas entre as vacinas recebidas.

As informações a respeito da campanha de vacinação, como grupos a serem imunizados, locais de vacinação, horário e documentação necessária são divulgadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura de Macapá no Facebook, Twitter e Instagram.

