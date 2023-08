Central da Expofeira atrai trabalhadores e empreendedores em busca de informações; veja como funciona

O balcão de serviços funciona de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Parque de Exposições da Fazendinha.



Por: Leidiane Lamarão

A 52ª edição da Expofeira do Amapá, que será realizada de 29 de setembro a 8 de outubro pelo Governo do Estado, está atraindo empresários, investidores e trabalhadores, que buscam na Central da Expofeira, informações sobre como participar dos 10 dias de programação. Entre os serviços mais procurados está o cadastro para vagas temporárias.

O balcão de serviços funciona de segunda a sábado, de 8h às 12h e das 14h às 18h, no Parque de Exposições da Fazendinha. Os moradores dos bairros próximos ao local, foram os primeiros a utilizarem os serviços. O objetivo é organizar os espaços existentes para exposição, vendas, shows e entretenimento, além de oportunizar emprego e renda extra aos empreendedores.

Há dois anos desempregada e moradora do entorno do Parque de Exposições da Fazendinha, Ceciliane Soares viu na volta da Expofeira uma nova oportunidade para conquistar uma vaga de trabalho. Ela aproveitou a Central para se cadastrar e tentar uma vaga temporária.

“Como a gente sabe que a Expofeira gera muito emprego, eu e minhas vizinhas que moramos aqui próximo, ficamos sabendo e viemos tentar uma vaga para trabalhar, mesmo que seja temporário, mas já ajuda bastante”, disse empolgada.

O empreendedor Wemerson Tenório sabe que um dos atrativos da Expofeira são os negócios, e isso inclui também as praças de alimentação e a variedade do cardápio.

De olho no público que deve frequentar a programação nos 10 dias de evento e gosta de lanches, ele buscou a Central para se informar como adquirir um espaço para a instalação da sua hamburgueria.

“Eu vi o anúncio da inauguração da Central e imediatamente vim receber orientações e achei excelente essa ideia. Um atendimento muito bom, esclarecedor, já ajuda a gente a não perder tempo porque concentra os serviços, e não preciso ir em várias secretarias em busca de informações”, ressaltou o jovem, que mora no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

De acordo com o secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, Ezequias Costa, a utilização dos espaços da Expofeira, pelos microempreendedores será feita de acordo com o edital de chamamento que está sendo elaborado pela pasta.

“Esse espaço na Central da Expofeira é para já irmos repassando informações necessárias, porque já está havendo muita procura, mas é importante frisar que, por enquanto, estamos só dando orientações. Lançaremos o edital de chamamento, que trará todo um regramento para a utilização dos espaços dos empreendedores. Paralelo a isso, estamos também fazendo o cadastro de pessoas para o preenchimento de vagas de emprego que surgiram ao longo desses dias”, explicou o gestor.

Técnicos da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá (Agência Amapá) também estão realizando atendimento na Central da Expofeira explicando a funcionalidade dos estandes para as grandes empresas.

A retomada da Expofeira também vai movimentar de forma ampla os diversos setores produtivos do estado, alavancando a economia desde os pequenos empreendedores às grandes empresas e indústrias.

A Expofeira voltou!

De volta após quase 10 anos, a 52ª edição da Expofeira do Amapá vai acontecer entre os dias 29 de setembro e 8 de outubro, em Macapá. As datas, investimentos e o show do Gusttavo Lima foram anunciados pelo governador, Clécio Luís, na sexta-feira, 18, durante a abertura da Central da Expofeira.

Realizada pela última vez em 2015, a maior feira de negócios do estado volta a ser realizada como uma grande vitrine de produção e inovação do setor primário do estado, oportunidade de fazer negócios e reunir serviços voltados para o empreendedorismo, esporte e lazer.

A Comissão de Organização e Execução da Expofeira foi criada em abril, no balanço dos primeiros 100 dias de gestão, e, desde então, o grupo de trabalho coordena ações para a realização da feira. A área do Parque recebe intervenções como serviços de limpeza, capina, revitalização e construção de novas estruturas.

Foto: Leidiane Lamarão/Agência Amapá e Jorge Júnior/GEA

