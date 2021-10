Auxílio emergencial: confira calendário da 7ª parcela para Bolsa Família

Quem possui o final do NIS 1 começa a receber a 7ª parcela do auxílio emergencial no dia 18 de outubro. Saiba mais detalhes.

Sergio Silva

A Caixa Econômica Federal terminou, nesta quinta-feira (30), a rodada de pagamentos da 6ª parcela do auxílio emergencial para Bolsa Família. Agora, já se prepara para o pagamento da 7ª parcela, que pode ser a última do auxílio emergencial. Vale lembrar que o governo pretende lançar um novo programa que poderá ficar no lugar do Bolsa Família, o Auxílio Brasil.

Como de costume, os beneficiários do Bolsa Família vão receber a 7ª parcela do auxílio emergencial em calendário tradicional. Ele seguirá o final do Número de Identificação Social – NIS. Quem possui o final do NIS 1 começa a receber no dia 18 de outubro (e assim sucessivamente). Confira o calendário completo, conforme divulgado pela Caixa:

NIS final 1 – 18 de outubro;

NIS final 2 – 19 de outubro;

NIS final 3 – 20 de outubro;

NIS final 4 – 21 de outubro;

NIS final 5 – 22 de outubro;

NIS final 6 – 25 de outubro;

NIS final 7 – 26 de outubro;

NIS final 8 – 27 de outubro;

NIS final 9 – 28 de outubro;

NIS final 0 – 29 de outubro.

