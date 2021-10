PIS/Pasep: Governo divulga valor previsto para o abono salarial

Devido a suspensão do benefício este ano, os trabalhadores poderão receber um valor equivalente aos dois anos de contribuição, considerando 2020 e 2021.

Ester Farias

abono salarial PIS/Pasep só será distribuído a partir de janeiro do ano que vem. Devido a suspensão do benefício este ano, os trabalhadores poderão receber um valor equivalente aos dois anos de contribuição, considerando 2020 e 2021.

Adiar o calendário de pagamento do abono foi uma decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Isso porque, o governo preferiu investir a quantia que seria usada para as distribuições do PIS/Pasep, no custeio do Benefício de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm).

Com a suspensão, cerca de 10,8 milhões de brasileiros foram impactados e o governo deixou de repassar uma quantia de R$ 7,6 bilhões a R$ 8,1 bilhões. Logo, o pagamento referente ao abono 2020 acontecerá no momento em que somente o benefício do ano-base 2021 deveria ser realizado.

