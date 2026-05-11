Cláudia A. Flor D’Maria representa o Amapá em workshop internacional sobre oralidades indígenas e violências na Amazônia

Escritora, pesquisadora e majé participou de debates, mesa-redonda e ritual sagrado em encontro trilateral entre Brasil, França e Guiana Francesa, realizado em Manaus

A poeta, escritora, pesquisadora e majé Cláudia A. Flor D’Maria participou, durante três dias, do Workshop Trilateral Brasil, França e Guiana Francesa – Caminhos de Oralidades em Terras de Literatura: Povos Indígenas e as Violências, realizado no fim de abril, em Manaus (AM). O convite foi feito pela Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA), localizada no bairro Cachoeirinha.

O evento foi promovido pela Universidade do Estado do Amazonas, por meio do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH), em parceria com a Université Jean Moulin Lyon 3 e a Université de Guyane, através da iniciativa Amazônia +10.

Durante a programação, Cláudia Flor D’Maria atuou como majé no ritual “O tempo sagrado da vida”, participou como debatedora no eixo temático “Violências” e encerrou sua contribuição ao encontro como conferencista da mesa-redonda “Violência[s]”.

Segundo a escritora, integrar um evento internacional voltado aos povos originários fortalece a luta pela preservação das memórias ancestrais e amplia a visibilidade das narrativas indígenas dentro da academia e da sociedade.

“Participar deste encontro foi reafirmar a importância das vozes indígenas ocupando espaços de debate, pesquisa e espiritualidade. Quando falamos de oralidade, falamos também de memória, território e resistência. Estar nesse diálogo entre Brasil, França e Guiana Francesa é contribuir para que os saberes ancestrais dos povos originários sejam respeitados, preservados e reconhecidos como fundamentais para o presente e o futuro da Amazônia”, destacou Cláudia A. Flor D’Maria.

Além de Cláudia, o workshop reuniu importantes nomes da literatura e da pesquisa indígena, como as escritoras e pesquisadoras Eva Potiguara, Márcia Mura, Jama Wapichana e Jacyra Pitaguary. O evento também contou com a presença da pesquisadora Ananda Machado, docente do curso de Gestão Territorial Indígena do Instituto Insikiran, da Universidade Federal de Roraima.

Sobre Cláudia A. Flor D’Maria

Cláudia A. Flor D’Maria, nome artístico de Cláudia Patrícia Nunes Almeida, é escritora, poeta, pesquisadora e professora indígena do povo Itaquêra/PA, nascida em Macapá. Doutora em Ensino, atua no IFAP e tem destaque na literatura indígena, ribeirinha e afro-amapaense. Em 2023, foi premiada no Prêmio Jabuti daquele ano.

Para a viagem, a artista recebeu apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-AP), por meio do Edital de Credenciamento Circuito das Artes.

Fotos: Arquivo de Cláudia A. Flor D’Maria

Atendimento à imprensa:

Mary Paes – (96) 99179-4950

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