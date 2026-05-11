Feira de Produtos do Campo alia inovação, geração de negócios e desenvolvimento rural

Evento fortalece agricultura familiar, impulsiona negócios e conecta produtores ao mercado em uma das iniciativas mais relevantes e estratégicas da economia rural no estado

Denyse Quintas

A Feira de Produtos do Campo, se tornou um dos principais eventos de valorização da produção rural no Amapá. Nesta 11ª edição que ocorrerá nos dias 29 e 30 de maio, das 8h às 18h e das 8h às 13h, reafirma a trajetória de sucesso, credibilidade institucional e papel estratégico no fortalecimento da agricultura familiar, do empreendedorismo rural e das cadeias produtivas locais.

Para o gerente de agronegócio e indústria do Sebrae no Amapá, Bruno Castro, a feira é hoje uma das principais estratégias de acesso a mercado para os pequenos produtores do Amapá, pois o evento se tornou um verdadeiro hub de conexões que aproxima produtores, consumidores, instituições parceiras e potenciais compradores.

“Ao longo das edições, a feira evoluiu para um ambiente completo de negócios, inovação e conexão, onde o produtor não apenas vende, mas aprende, se fortalece e amplia suas oportunidades. Esta 11ª edição mantemos o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, com a valorização da agricultura familiar e com a construção de um setor rural cada vez mais competitivo e preparado para os desafios do mercado”, destacou o gerente, Bruno Castro.

Exposição

No Corredor de Expositores, a Feira de Produtos do Campo contará com Agroindústrias Certificadas, Espaço para Hortaliças, Espaço para Produção Animal (Peixes, Camarão e Aves), Espaço para Plantas Ornamentais, Espaço de Parceiros Institucionais, Show Room do setor de Madeira e Móveis, Praça de Alimentação com comidas regionais e Cozinha Show Rural.

Oficinas

Outro destaque é a programação técnica, que oferece gratuitamente, oficinas de arranjos florais, compostagem e culinária, além do Concurso do Melhor Mel do Amapá, que incentiva a qualidade, inovação e agregação de valor à produção local. Pra finalizar, a inovação com a presença da Cozinha Show Rural.

Coordenação

A Feira de Produtos do Campo é coordenada pelo gerente de Agronegócio e Indústria do Sebrae, Bruno Castro e equipe, e com o apoio das unidades de Administração e Finanças (UAF), Contabilidade (UCON), Marketing e Comunicação (UMC), Inovação (UI), Mercado e Internacionalização (UMI), Atendimento Comércio e Serviços – Gastronomia (UAC-CS), Atendimento e Relacionamento (UAR).

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação:

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