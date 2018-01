Clube de Cinema exibe “Meu corpo é político”

Caminhando para seu 8º ano de atividades, o Clube de Cinema abre as sessões cineclubistas de 2018 no próximo sábado 20/01, pontualmente às 19h, com o documentário “Meu corpo é político”.

O filme aborda o cotidiano de quatro militantes LGBT que vivem na periferia de São Paulo. A partir da intimidade e do contexto social dos personagens, o documentário levanta questões contemporâneas sobre a população trans e suas disputas políticas.

Com Fernando Ribeiro, Giu Nonato, Linn da Quebrada e Paula Beatriz.

Direção: Alice Riff

Ano: 2017

Duração: 72′

Classificação: 12 anos

Data: 20 de janeiro

Horário: 19h

Local: Espaço Caos – arte e cultura (Leopoldo Machado 4004. Beirol)

Entrada franca