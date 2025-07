Pleno Administrativo do TJAP aprova realização de novo concurso para magistratura

Durante a 957ª Sessão Ordinária do Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), realizada nesta quarta-feira (16), foi aprovada por unanimidade a proposição do desembargador-presidente Jayme Ferreira para a realização de novo Concurso Público para Provimento de Cargo de Juiz de Direito Substituto. A deliberação segue agora para as próximas etapas formais, e ainda não há data definida para publicação do edital.

Segundo o presidente do TJAP, a medida busca corrigir a defasagem atual entre o número de magistrados em atuação e o que está previsto na Lei Estadual nº 726/2002. “A realização do certame é necessária para assegurar a continuidade e eficiência da prestação jurisdicional, especialmente nas unidades da primeira instância, nas quais se concentra o maior acervo processual de nossa justiça estadual”, afirmou o desembargador Jayme Ferreira.



O presidente também destacou que, com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 174/2025, diversos magistrados estão afastados do exercício jurisdicional para atuarem em funções administrativas ou classistas, além de situações ocasionais como licenças médicas e férias. Isso tem exigido convocações constantes para suprir a demanda. “Temos quatro juízes no exercício de Auxiliares da Presidência e da Corregedoria-Geral de Justiça. Há ainda um juiz afastado para exercício na Presidência da Associação dos Magistrados do Amapá, e também com a licença médica ou férias de desembargadores, há a necessidade de convocação de magistrado”, observou o desembargador-presidente.





A sessão foi conduzida pelo desembargador-presidente Jayme Ferreira, com a participação dos desembargadores Carmo Antônio de Souza, Carlos Tork (vice-presidente), João Lages (corregedor-geral), Rommel Araújo, Adão Carvalho e Mário Mazurek.



Pleno Judicial



Os mesmos magistrados também participaram da 905ª Sessão Ordinária do Pleno Judicial, que contou ainda com a presença do juiz convocado Marconi Pimenta e do procurador-geral de Justiça, Alexandre Monteiro, representando o Ministério Público Estadual.



Secretaria de Comunicação do TJAP

Fotos: Jean Gabriel

Curtir isso: Curtir Carregando...