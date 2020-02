É oficial! Após entrega da chave da cidade ao Rei Momo, carnaval começa em Macapá

Está oficialmente aberto o carnaval! O prefeito de Macapá, Clécio Luís, fez a entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo, o Sucuriju, e sua corte, composta pela rainha do Carnaval 2020, Samira Santos e o cidadão do Samba, Aureliano Neck, na noite desta sexta-feira, 21. Tradicionalmente, a solenidade abre a programação da maior festa popular do país.

O Rei Momo, mesmo não podendo falar, demonstrou muita emoção, e o prefeito Clécio desejou um bom carnaval a todos e destacou que a programação foi pensada para a toda população. “O retorno do Desfile das Escolas de Samba é uma vitória para todos nós. Mas faremos também uma festa com muita geração de emprego e renda, de paz, de alegria e segurança. Este ano, foi aqui na Victa Mota. Mas ano que vem, o senador Davi já colocou recurso para reformar todo o sambódromo para o espaço voltar a ser o palco dessa grande folia. Obrigado a todos os nossos parceiros, feliz carnaval e viva a alegria do povo”, conclui.

Estiveram presentes na abertura o presidente do Congresso Nacional, senador Davi e a presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), Lizete Cardoso.

Investimento

A realização do desfile é da Prefeitura de Macapá, Liesap e iniciativa privada, com apoio do senador Davi Alcolumbre. O evento conta também com recurso de emenda parlamentar do deputado federal Vinícius Gurgel. A festa conta ainda com apoio do Governo do Estado, patrocínio do Banco do Brasil e Governo Federal.

