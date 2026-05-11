“Planeta Saudade” estreia em Macapá e transforma memória em poesia audiovisual

Vídeo-arte de Pat Andrade será lançado no dia 12 de maio, na Unifap, com intervenção poética, bate-papo com artistas e apresentação musical

No próximo dia 12 de maio, às 9h, o Auditório do Departamento de Letras e Artes (DEPLA), na Universidade Federal do Amapá (Unifap), zona sul de Macapá, será palco do lançamento do vídeo-arte Planeta Saudade, obra que entrelaça memória, afeto e cidade em linguagem sensível e imagética.

O lançamento acontece dentro da 4ª edição do projeto Banzeiro de Poéticas e Prosas, que visa a divulgação do trabalho de autoras e autores do Amapá, e nesta edição homenageia a poeta Pat Andrade.

A programação tem início com a intervenção poética Linha do Tempo, que convida o público a atravessar palavras e lembranças materializadas em um varal de poesias disposto ao redor do espaço. Em seguida, será realizada uma conversa sobre a obra lançada, reunindo os artistas Mary Paes, Cássio Pontes, Marcus Vinícius e Artur Andrigues, em uma mesa que propõe reflexões sobre o processo criativo e os afetos que atravessam o filme.

Farão parte do momento, exposição e venda de obras literárias produzidas no Amapá. O encerramento da programação ficará por conta da apresentação musical de Cássio Pontes.

Dirigido por Pat Andrade, Planeta Saudade é um mergulho no sentimento que dá nome à obra. A saudade, aqui, não é apenas ausência: é movimento. Surge conduzida pela bicicleta da poeta, que percorre paisagens e revisita fragmentos de um tempo que já não volta, mas que insiste em permanecer.

Entre ruas, memórias e silêncios, o filme se revela também como uma delicada declaração de amor à cidade de Macapá, tecendo passado, identidade e criação artística.

Ficha técnica:

Roteiro e direção: Pat Andrade

Produção: Mário Garavello

Assistência de produção: David Monteiro

Direção de fotografia: Marcus Souza

Imagens de drone: Tiago Orihuela

Trilha sonora original: Anthony Barbosa

Caixa de marabaixo: Marcelo Abreu

Montagem: Rodrigo Aquiles

Assessoria de imprensa: Mary Paes

Participação especial: Artur Andrigues

A obra foi realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Latitude Zero, da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult-AP).

Serviço:

Lançamento do vídeo-arte Planeta Saudade

Data: 12 de maio

Horário: 9h

Local: Auditório do Departamento de Letras e Artes (DEPLA), na Unifap – Macapá

Fotos: Arquivo de Pat Andrade

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96) 99179-4950

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