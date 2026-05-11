“Planeta Saudade” estreia em Macapá e transforma memória em poesia audiovisual
Vídeo-arte de Pat Andrade será lançado no dia 12 de maio, na Unifap, com intervenção poética, bate-papo com artistas e apresentação musical
No próximo dia 12 de maio, às 9h, o Auditório do Departamento de Letras e Artes (DEPLA), na Universidade Federal do Amapá (Unifap), zona sul de Macapá, será palco do lançamento do vídeo-arte Planeta Saudade, obra que entrelaça memória, afeto e cidade em linguagem sensível e imagética.
O lançamento acontece dentro da 4ª edição do projeto Banzeiro de Poéticas e Prosas, que visa a divulgação do trabalho de autoras e autores do Amapá, e nesta edição homenageia a poeta Pat Andrade.
A programação tem início com a intervenção poética Linha do Tempo, que convida o público a atravessar palavras e lembranças materializadas em um varal de poesias disposto ao redor do espaço. Em seguida, será realizada uma conversa sobre a obra lançada, reunindo os artistas Mary Paes, Cássio Pontes, Marcus Vinícius e Artur Andrigues, em uma mesa que propõe reflexões sobre o processo criativo e os afetos que atravessam o filme.
Farão parte do momento, exposição e venda de obras literárias produzidas no Amapá. O encerramento da programação ficará por conta da apresentação musical de Cássio Pontes.
Dirigido por Pat Andrade, Planeta Saudade é um mergulho no sentimento que dá nome à obra. A saudade, aqui, não é apenas ausência: é movimento. Surge conduzida pela bicicleta da poeta, que percorre paisagens e revisita fragmentos de um tempo que já não volta, mas que insiste em permanecer.
Entre ruas, memórias e silêncios, o filme se revela também como uma delicada declaração de amor à cidade de Macapá, tecendo passado, identidade e criação artística.
Ficha técnica:
Roteiro e direção: Pat Andrade
Produção: Mário Garavello
Assistência de produção: David Monteiro
Direção de fotografia: Marcus Souza
Imagens de drone: Tiago Orihuela
Trilha sonora original: Anthony Barbosa
Caixa de marabaixo: Marcelo Abreu
Montagem: Rodrigo Aquiles
Assessoria de imprensa: Mary Paes
Participação especial: Artur Andrigues
A obra foi realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Latitude Zero, da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult-AP).
Serviço:
Lançamento do vídeo-arte Planeta Saudade
Data: 12 de maio
Horário: 9h
Local: Auditório do Departamento de Letras e Artes (DEPLA), na Unifap – Macapá
Fotos: Arquivo de Pat Andrade
Atendimento à imprensa: Mary Paes (96) 99179-4950