Estação Criança leva música e apresentações teatrais ao CEU das Artes no Macapá Verão

A quadra de esportes do CEU das Artes foi ocupada pela criançada no domingo, 21. Os pequeninos dos bairros Infraero I, Infraero II e Açaí receberam a programação Estação Criança, que proporcionou atividades musicais com o grupo Entrei na Roda, apresentações do grupo de capoeira Ginga pra Vida e teatrais Mercador de Contos, Palhaça e Dança, Chapeuzinho Vermelho em conspiração Jantar e Cadê o Brilho da Estrela.

Quem encerrou a noite foi o grupo de hip-hop Movimento sem Limite. O Faísca, mascote do Macapá Verão, também esteve presente e recebeu o carinho das crianças. “Gostei muito das apresentações dos palhaços. Eles ensinaram que não devemos esquecer o chuveiro ligado e nem deixarmos de estudar”, relatou o estudante Lucas Gabriel Ferreira, 10 anos.

“A Chapeuzinho Vermelho foi legal, ela disse que o lobo mal se disfarçou de porquinho para levar a comida dela, e eu também dancei na roda com o solzinho [Faísca]”, comentou a estudante Caroline Cunha, 12 anos. As atividades do Macapá Verão 2019 terão continuidade com o Estação Lunar e o concurso para a escolha do Melhor Camarão no Bafo, nesta quinta-feira, 25, a partir das 18h, no balneário da Fazendinha.



