Macapá Verão 2019: veranistas prestigiam programação musical no balneário do Curiaú

A domingueira do Macapá Verão no Curiaú teve programação musical com o cantor Amado Amancio. Ele animou o público que esteve no balneário para curtir mais um dia ensolarado da estação mais quente do ano.

Francisca dos Santos, que trabalha há três anos com vendas de alimentos durante o Macapá Verão, se manifestou otimista com as programações. “Estou gostando muito. Este ano, minhas vendas estão melhores que as do ano passado, pois os salgados que eu trago estão acabando antes do meio-dia”.

“O local é muito agradável, a música está bastante animada e os preços estão bem acessíveis, pois a gente consegue encontrar pratos que variam entre 3 e 20 reais. Vale a pena para quem pretende trazer a família”, relatou o técnico em eletrônica Sandoval Farias.

A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) e a Guarda Civil Municipal garantiram a segurança. O Macapá Verão 2019 é uma realização da prefeitura da capital.

