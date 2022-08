SENAI Amapá abre oportunidade para jovens se qualificarem em Cursos Técnicos

O SENAI Amapá está com as matrículas abertas para 180 vagas em seis cursos técnicos presenciais em Macapá e Santana. As inscrições acontecem no período de 2 a 26 de agosto na unidade escolhida pelo candidato ou on-line por meio da Loja Mundo SENAI. As capacitações são na área de Refrigeração e Climatização, Segurança do Trabalho, Edificações, Alimentos e Logística.

Além de proporcionar formação de qualidade para jovens e adultos, o SENAI conta com laboratórios modernos e equipados, nos quais os alunos poderão aprender na prática. Desta maneira favorecendo o desenvolvimento do senso crítico, da autonomia de pensamento e da criatividade na realização das atividades.

Para efetuar a matrícula é necessário portar os documentos pessoais e cumprir os requisitos de idade mínima de 16 anos, ter concluído ou estar cursando a partir da 2º série do Ensino Médio. Em casos de alunos menores de 18 anos será necessário o cadastro de um responsável legal financeiro junto ao SENAI.

Os cursos acontecerão no turno da noite e possuem carga-horária superior a 900 horas e duração maior que 12 meses. Distribuídos da seguinte forma:

Macapá

Técnico em Edificações – 30 vagas / Carga-horária: 1.200 / Valor: 18x R$281,00;

Técnico em Segurança do Trabalho – 30 vagas / Carga-horária: 1.200 / Valor: 18x R$187,00;

Técnico em Panificação – 30 vagas / Carga-horária: 800 / Valor: 18x R$178,80;

Técnico em Refrigeração e Climatização 30 vagas / Carga-horária: 1.200 / Valor: 18x R$336,00.

Santana

Técnico em Segurança do Trabalho – 30 vagas / Carga-horária: 1.200 / Valor: 18x R$187,00;

Técnico em Logística – 30 vagas / Carga-horária: 960 / Valor: 18x R$179,40.

Para saber mais informações os interessados devem procurar a secretaria escolar através do contato (96) 98406-1825.

