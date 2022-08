Abertas inscrições para a seleção de alunos para o Doutorado em Inovação Farmacêutica

nscrições encerram dia 22 deste mês. Ao todo, serão ofertadas nove vagas

O Programa de Pós-graduação em Inovação Farmacêutica (PPGIF) está selecionando novos discentes ao Doutorado em Inovação Farmacêutica. Interessados podem se inscrever no processo seletivo até 22 de agosto de 2022, enviando o formulário de inscrição e documentação elencada no edital de seleção para os endereços eletrônicos [email protected] e [email protected]. A taxa de inscrição no processo seletivo é de R$ 100.

Poderão participar do processo seletivo ao Doutorado todos os portadores de diplomas de cursos de graduação (bacharelado e licenciatura) em Farmácia ou em áreas afins e de Mestrado, em Ciências Farmacêuticas ou em áreas afins, devidamente reconhecidos e/ou recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC); bem como concluintes de mestrado, desde que comprovem a conclusão do referido curso, até a data de matrícula no doutorado. A suficiência em Língua Inglesa deverá ser comprovada, pelo candidato, no momento da inscrição.

A Unifap ofertará 8 vagas para concorrência ampla e 1 vaga adicional para autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação do projeto de pesquisa; avaliação do Curriculum Lattes do(a) candidato(a). O resultado final da seleção será publicado no dia 14 de setembro de 2022.

A íntegra do edital de seleção está disponível no link https://www2.unifap.br/ppgdif/2022/08/02/processo-seletivo-2022-doutorado-ppgif-edital-no-01-2022-_-calendario-2/.

Sobre o PPGIF

O Programa de Pós-Graduação em Inovação Farmacêutica (PPGIF) em nível de Doutorado, coordenado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e em associação em rede da Unifap, Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade Federal do Amazonas (Ufam), objetiva formar recursos humanos qualificados no nível de doutorado para atuação em docência e pesquisa na área de inovação envolvendo planejamento, síntese, desenvolvimento farmacotécnico e analítico de insumos e produtos farmacêuticos, com ênfase na biodiversidade do Cerrado e Amazônica e nas necessidades das Regiões Centro-Oeste e Norte.

As linhas de pesquisa do programa são: Desenvolvimento farmacotécnico, analítico e avaliação biofarmacêutica de fármacos e medicamentos; e Planejamento, pesquisa, síntese e avaliação biológica de produtos naturais e moléculas bioativas.

Mais informações podem ser obtidas no endereço eletrônico https://www2.unifap.br/ppgdif/.

