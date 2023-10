Trade de Turismo se reúne para construir plano de ação em Seminário de Governança

O seminário visa reunir os atores envolvidos na trade de turismo para construir uma agenda pautada no trabalho em rede para personalizar e integralizar cada destino turístico

Brenda Pires

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) reúne os dirigentes, secretarias e o Trade Turístico, por meio do Seminário de Governança para o Fortalecimento do Turismo no Amapá. O objetivo é construir coletivamente um plano de ação com as entidades que compõem a cadeia do turismo, estruturar metas, indicadores e resultados para subsidiar a governança e alavancar o turismo no estado. O seminário acontece no Auditório do Hotel Forte Express, localizado no bairro do Trem das 8h às 18h.

“A atuação do turismo vem sendo pautada no fortalecimento e empoderamento das governanças locais. Acreditamos no desenvolvimento dos destinos turísticos, com uma estreita relação entre o poder público e entidades empresariais. Da mesma forma, a atuação do turismo está vinculada a uma vocação territorial e integrada com outras cadeias, como artesanato, gastronomia, moda, economia criativa, dentre outras, que oferecem insumos para uma oferta turística diferenciada, de acordo com a vocação de cada destino turístico”, disse a gestora, Francinne Bacelar.

Palestrante

O evento conta com a participação e condução do consultor, mentor e coach para alta performance de pessoas, processos e projetos, Ricardo Cerqueira. Com trabalhos realizados no Brasil, América Latina e Espanha, é autor e coautor de mais de uma dezena de publicações com temas voltados para ajudar líderes e organizações a desenhar processos e formar equipes para transformar propósitos em resultados. Carrega mais de 35 anos de resultados positivos de mudanças em pessoas, processos e projetos em organismos de cooperação internacional, iniciativa privada, setor público e não-governamental. Atua, com destaque, nos eixos de Planejamento Estratégico; Capacitação; Formação de Lideranças e Desenvolvimento de Equipes; Turismo, Produtividade e Governança.

Projeto

O Projeto Rotas Turísticas do Meio do Mundo é uma iniciativa do Sebrae no Amapá, destinado aos empreendimentos ligados à Cadeia do Turismo, entre eles, meios de hospedagem, agência de viagem, guia de turismo, transporte e projetos com trilhas, e passeios fluviais, em Macapá, Santana e Mazagão.

O projeto contribui para o desenvolvimento dos pequenos negócios turísticos, fortalecimento das governanças, bem como a competitividade e a sustentabilidade das empresas atendidas pelo Sebrae, formatando roteiros/produtos turísticos inovadores e sustentáveis.

Coordenação

O Seminário de Governança para o Fortalecimento do Turismo no Amapá, é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont e pela gestora do Projeto Rotas Turísticas no Meio do Mundo, Francinne Bacelar.

Parceiros

O Seminário é uma realização do Sebrae no Amapá em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo do Amapá (Setur).

Serviço:

Sebrae no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...