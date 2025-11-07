Governo do Amapá supera 7,6 mil cirurgias com o Programa Zera Fila

Iniciativa consolida política permanente de ampliação do acesso à saúde e redução do tempo de espera por cirurgias eletivas.

O Governo do Amapá encerrou o mês de outubro com um novo recorde no Programa Zera Fila, alcançando 963 cirurgias realizadas no Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal), o maior volume mensal desde o início da iniciativa, em dezembro de 2024. O resultado reforça o compromisso da atual gestão em garantir atendimento cirúrgico mais ágil e humanizado à população.

Desde o início do programa, já foram realizados 7.617 procedimentos cirúrgicos, ultrapassando com folga a meta de 650 cirurgias por mês. Somente nos primeiros dias de novembro, o hospital já contabiliza 163 novos procedimentos, demonstrando continuidade nas ações e na capacidade operacional do programa.

Entre as especialidades mais demandadas estão ortopedia, cirurgia geral, urologia, oncologia, otorrinolaringologia e bucomaxilo, e áreas que historicamente concentravam a maior fila de espera no estado. O mês de outubro foi especialmente produtivo para a ortopedia, com 312 procedimentos, seguido da cirurgia geral (285) e urologia (187).

Mais do que números, o Zera Fila tem transformado a vida de pacientes e famílias que esperavam há tempos por uma cirurgia. A dona de casa Izabel Martins Rodrigues, de 54 anos, moradora de Santana, passou por cirurgia de mama no dia 22 de outubro, após iniciar tratamento oncológico pela rede estadual.

“Fui muito bem acolhida por todos aqui no hospital, desde o início do processo. Graças a Deus consegui fazer minha cirurgia e já recebi alta. Agora é me recuperar em casa e continuar o acompanhamento pela Unacon”, relatou Izabel.

Outra beneficiada pelo programa, Maria do Perpétuo Socorro, de 64 anos, moradora do bairro Pantanal, em Macapá, também conseguiu realizar sua cirurgia de cálculo renal.

“Eu já tinha sido internada por conta das minhas crise várias vezes e não conseguia resolver. Graças ao Zera Fila consegui fazer minha cirurgia. O atendimento foi ótimo, e até a estrutura do hospital melhorou muito”, destacou a paciente.

O alcance dos resultados é fruto do trabalho integrado entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (Capuchinhos), responsável pela gestão no Hcal, e o empenho de profissionais de saúde que atuam diariamente nas unidades hospitalares.

O Governo do Amapá reforça que o Programa Zera Fila é uma política permanente de saúde, com foco na redução das desigualdades de acesso e na ampliação do cuidado especializado. Além de reduzir o tempo de espera por cirurgias, o programa tem garantido mais dignidade, qualidade de vida e resolutividade na rede pública de saúde.

Agência de Notícias do Amapá

