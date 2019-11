Estudantes de graduação farão o Enade 2019 no domingo (24)

Avaliação é obrigatória para colar grau

No próximo domingo (24), cerca de 435 mil estudantes do ensino superior farão o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). O exame será aplicado em 1.063 municípios brasileiros. Os locais de provas podem ser conferidos no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no Sistema Enade. Só estarão aptos a fazer a prova os candidatos que responderam o Questionário do Estudante, cujo prazo se encerrou ontem.

O estudante precisa fazer o exame para colar grau e receber o diploma, mas não existe a obrigação de uma nota mínima para que ele seja aprovado. Alguns candidatos acabam, desse modo, não se dedicando ao exame, segundo o Inep, o que não é o ideal, já que esse desempenho reflete na avaliação da qualidade das instituições de ensino superior.

No Enade 2019 serão avaliados os formandos nos cursos das áreas de Ciências Agrárias, Ciências da Saúde e áreas afins; Engenharias e Arquitetura e Urbanismo; e os cursos de tecnologia nas áreas de Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e de Segurança.

A prova conta com 10 questões de formação geral e 30 questões relacionadas à área de formação, sendo divididas em itens discursivos e de múltipla escolha. A participação no exame fica registrada no histórico escolar e é pré-requisito para a colação de grau.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

