O Sistema Fecomércio, através do Senac, realizará na sexta-feira (21), o “I Encontro de Enfrentamento ao Suicídio”. Partindo do tema central “Setembro Amarelo- Conscientizando sobre a Prevenção do Suicídio no Estado do Amapá”, o evento visa promover um espaço de discussões e compartilhamento de informações acerca desse problema de saúde pública, que ainda é um tabu. O encontro conta com a parceria da Universidade Federal do Amapá (Unifap), Centro de Valorização da Vida (CVV), Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima (HCAL), Instituto VOE, entre outras instituições dispostas a ajudar no processo de conscientização e prevenção.

O aumento de vítimas de suicídio merece a atenção de profissionais de diversas áreas do conhecimento, por isso o encontro oportunizará um momento esclarecedor, fazendo um intercâmbio de informações relacionadas a temática com a ajuda de especialistas, como o professor titular da Cadeira de Saúde Mental e Enfermagem Psiquiátrica da Universidade Federal do Amapá, Doutor José Luiz Pena, que contribuirá com o encontro trazendo uma abordagem sobre a realidade estatística dos casos de ideação suicida e suicídios no estado do Amapá. Ademais, estarão presentes a psicóloga, especialista em Avaliação psicológica e neuropsicológica, Joelma Ribeiro, a psicóloga e co-fundadora do Instituto VOE, Daniely Felício e representante do Centro de Valorização da Vida (CVV).

Nome do Evento: Senac realiza “I Encontro de Enfrentamento ao Suicídio”

Dia: 21 de setembro de 2018

Horário: 8h00 às 12h00

Local: Dependências do Senac Amapá (Avenida Henrique Galúcio, n° 1999 – Santa Rita).