O que é Reddit? Conheça a controversa rede social que cresce no Brasil

Fundado em 2005, o Reddit é uma das maiores redes sociais do mundo, sendo o décimo oitavo site com maior número de acessos mundiais nos últimos anos. Embora a princípio a rede não tenha sido abraçada por muitos brasileiros, esforços de tradução e o aparecimento de novas comunidades locais estão mudando essa história, com um crescente influxo de brasileiros navegando na plataforma. Se você está interessado nesta rede social mas não conhece muito a respeito, confira as informações mais importantes sobre a plataforma.

Conhecendo pessoas e formando comunidades

O ponto mais importante para entender o funcionamento e apelo do Reddit em comparação às outras redes sociais é seu sistema de comunidades: denominadas subreddits, o website é inteiramente composto por grupos criados e moderados pelos próprios usuários. Em cada grupo, os participantes podem publicar imagens, textos, links e vídeos (respeitando as regras delimitadas pelo criador da comunidade). Cada publicação pode ser avaliada pelos outros usuários através de setas, uma seta para cima indica que é uma boa publicação e uma seta para baixo indica conteúdo ruim.

Com esse sistema simples, as publicações mais bem avaliadas ganham destaque e sobem ao topo da página, além de aparecer no feed de outros usuários, enquanto publicações mal avaliadas são escondidas. Em cada publicação usuários podem deixar comentários que também estarão sujeitos ao mesmo sistema de avaliações. O conjunto de avaliações que um usuário recebe por suas publicações e comentários é denominado karma, e quanto maior o número, mais bem avaliado é o usuário – algumas comunidades podem exigir um valor mínimo de karma para participação, evitando trolls e outros usuários indesejados.

Esse sistema simples significa que o Reddit possui comunidades para todo tipo de gosto: dicas de jardinagem, receitas, dietas, bandas, artistas, compartilhamento de dicas para o cotidiano, recomendações de quadrinhos, páginas para lembrar o nome de músicas antigas, promoções, debates de filosofia e política, cuidado aos pets, compartilhamento de fotos engraçadas. Na verdade, o Reddit é famoso por possuir grandes comunidades genéricas como a central de notícias, mas também comunidades extremamente específicas e reclusas, como a comunidade que busca pessoas em lados opostos do mundo para colocar uma fatia de pão no chão e criar um “sanduíche de planeta Terra”.

A plataforma é muito utilizada para conhecer novas pessoas e buscar encontros presenciais, seja para realização de eventos específicos como partidas de RPG ou convenções de anime, ou por interesses românticos. Mas atenção, como relata a ExpressVPN, golpes como o catfishing e perfis falsos são extremamente comuns no Reddit – principalmente graças à garantia de anonimato que a plataforma oferece, portanto, é recomendável extrema cautela antes de se aventurar em encontros presenciais.

Controvérsias e perigos

Apesar de sua estrutura que favorece a liberdade dos usuários e evita algoritmos predatórios como os encontrados em outras plataformas, o Reddit não está livre de problemas graves e controversos ao longo de sua história.

A política de liberdade de expressão, por exemplo, significou que por muitos anos comunidades que beiravam a ilegalidade estavam abertamente disponíveis no aplicativo: páginas para discurso de ódio contra pessoas acima do peso, violência contra mulheres, compartilhamento de fotos íntimas vazadas sem consentimento, perseguição política e fake news assombraram o website por mais de uma década. Foi apenas após acidentes graves e pressão da mídia, em especial norte-americana, que administradores do site removeram comunidades problemáticas e instituíram novas regras para evitar conteúdo pesado. Mas apesar das mudanças, ainda restam comunidades perigosas e com conteúdo extremamente duvidoso na plataforma, exigindo que usuários comuns bloqueiem e evitem ao máximo posts oriundos desse tipo de fonte.

Algumas comunidades do site também são conhecidas por uma exagerada autoconfiança em seus conhecimentos e capacidade, com pouca preocupação com a ética. Em dois casos famosos, um subreddit dedicado à investigação de crimes acusou falsamente uma pessoa inocente dos Estados Unidos de envolvimento em um ataque com armas de fogo – o resultado foi uma perseguição incessante à sua família, que estava em luto pela morte do rapaz, e um estrago irreparável à sua reputação e memória. Em outra situação preocupante, um plano de dieta “milagroso” propagado no site gerou hospitalizações por severa desnutrição. Como qualquer fonte online, o Reddit pode ser extremamente valioso promovendo o encontro de pessoas com gostos semelhantes, dicas interessantíssimas, ajuda em situações de necessidade, e boas notícias. Ao mesmo tempo, pode ser perigoso ou propagar notícias e conteúdos indesejados. Por isso, é interessante que ao criar uma conta, cada usuário busque as comunidades que mais lhe atraem e pessoas que publicam bons conteúdos, com números altos de karma. O Reddit está em crescimento rápido no Brasil, e pode ser acessado gratuitamente no celular ou computador – torcemos para que problemas e conteúdos perigosos não se tornem comuns na versão brasileira da plataforma

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...