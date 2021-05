Promotoria da Saúde fiscalização locais de vacinação no Município de Macapá

Na manhã desta quinta-feira (6), o Ministério Público do Amapá (MP-AP) averiguou as condições disponibilizadas pelo Município de Macapá para aplicação da segunda dose da vacina Coronavac para idosos, conforme divulgado. A promotora de Justiça de Defesa da Saúde, Fábia Nilci, foi até a Unidade Básica de Saúde (UBS) São Pedro, localizada no bairro Beirol, e constatou que a Secretaria Municipal de Saúde de Macapá (Semsa) não organizou o local para que os idosos pudessem manter o distanciamento.

Fábia Nilci conversou no local com a secretária da Semsa, Karlene Lamberg, que era inadmissível a situação em que se encontravam os idosos, com alguns sentados ao chão e sem espaço demarcado para que possam receber o imunizante de acordo com as medidas de prevenção da Covid-19.

A gestora do município justificou a aplicação da segunda dose da coronavac apenas na UBS São Pedro por ter sido a que apresentou o maior número de idosos vacinados com a primeira dose.

Na última sexta-feira (30/04), em reunião com a secretária da Semsa, o MP-AP, o Ministério Público Federal (MPF/AP) e a Defensoria Pública do Estado (DPE-AP), antes da confirmação de envio pelo Ministério da Saúde (MS) de novas doses da Coronavac, orientaram para que o chamamento dos idosos fosse feito por data agendada para recebimento da D2, e não por nome, e que houvessem mais pontos para atendimento de um maior número de pessoas que precisam completar o esquema vacinal.

A promotora de Justiça disse que mais uma vez o Município de Macapá descumpre orientação das instituições que fiscalizam a execução do Plano Nacional de Vacinação.

“É triste a situação que nos deparamos na UBS São Pedro, com idosos se aglomerando em busca da vacina, sendo que alguns relataram ter vindo cedo, de outros bairros distantes, por estarem com a data atrasada para recebimento da D2. Nós orientamos que a vacinação fosse feita em outras UBS, não só na São Pedro, e que as pessoas fossem chamadas por data de segunda dose não cumprida”, manifestou Fábia Nilci.

A Promotoria da Saúde também esteve nos outros postos de vacinação e “drive thru”, onde está ocorrendo a vacinação de outros grupos prioritários. Todos sem nenhuma intercorrência.

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Gerente de Comunicação – Tanha Silva

Núcleo de Imprensa

Texto: Gilvana Santos

