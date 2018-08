Confira aqui as diferenças entre o estágio e o trainee

Existem particularidades dos programas e como auxiliam para ingresso no mercado de trabalho

Muitas pessoas confundem estágio com trainee, mas existem muitas diferenças entre os programas. Ambos são voltados para jovens, mas ambos diferem um do outro. O estágio faz parte dos estudos ainda na faculdade. Já o trainee é mais voltado para quem já é formado e inicia sua atuação no mercado de trabalho. Uma outra diferença está na diferença da renda, os estagiários recebem menos, enquanto que os trainees passam por treinamento e triagem, consequentemente, têm currículo mais avantajado de experiências e, com isso, melhor remuneração.

A administradora Ana Tereza Gomes Mota Oliveira, teve as duas experiências. Só tem boas recordações e experiências com o estágio. “Coloquei em prática o que vinha absorvendo teoricamente na universidade, aprendi a me posicionar, a me articular, organizar meu tempo, planejar, a assumir responsabilidades e, principalmente, a me conhecer profissionalmente”, conta.

Hoje, Ana Tereza é trainee em uma indústria de papéis, onde atua há 9 meses. A administradora considera que esses primeiros contatos com o mercado de trabalho, tanto no estágio como trainee, são cruciais para quem escolhe uma formação mais ampla. “Nesse momento, é possível entender o caminho que desejamos seguir baseado no nosso perfil individual. O trainee proporciona um maior desenvolvimento, contato com todos os setores da empresa, oportunidade para implementação de melhorias estratégicas, além de nos preparar para retenção com o objetivo de assumir posições estratégicas no futuro”, pontua.

Normalmente, são as grandes empresas que investem nessa modalidade de trainee. Por isso, há uma grande concorrência para ocupar estas vagas. A exigência é grande. É preciso ter melhor currículo. Para quem está buscando um trabalho de trainee, Ana dá algumas dicas. A primeira delas é buscar uma empresa que você acredite, que possua valores compatíveis com o seus. Afinal de contas, você vestirá a camisa da empresa por um longo período.

O segundo passo: organize seu currículo para que ele esteja claro e mostre realmente qual é seu objetivo, capacidades, conhecimentos técnicos e habilidades. Por fim: “Dedique-se ao processo de recrutamento, que é mais complexo e pode durar muitos dias. É preciso trabalhar em equipe, liderar e mostrar suas habilidades e competências em entrevistas individuais e dinâmicas em grupo”, sinaliza.

Ana ainda lembra que é importante lembrar que, mesmo atuando como trainee, ninguém está com a “vida garantida” no mercado de trabalho. É preciso continuar buscando conhecimento e atualizações através de cursos e especializações.

Especializações com bolsas de estudo

