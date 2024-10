Prêmio Sebrae Mulher de Negócios anuncia vencedoras da etapa estadual nesta sexta (25)

Iniciativa valoriza o empreendedorismo feminino e premia histórias inspiradoras de empresas lideradas por mulheres. No Amapá, Foram 60 inscritas, em seis municípios, entre eles, Macapá, Santana, Porto Grande, Itaubal, Laranjal do Jari e Oiapoque

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com o Sebrae Nacional, anunciam as vencedoras da etapa estadual, do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN). O objetivo é estimular e reconhecer a força do empreendedorismo feminino, por meio do exemplo e na transformação de realidades. A premiação das vencedoras, acontece na Sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá, nesta sexta (25), às 19h.

Segundo a diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras, no Amapá, serão reveladas as vencedoras nas categorias Pequenos Negócios; Microempreendedora Individual; Produtora Rural; Ciência e Tecnologia; e Negócios Internacionais. “Nossas mulheres amapaenses empreendedoras precisam fazer parte desse reconhecimento, e representar nossa força e nosso estado”, afirma a diretora técnica, Suelem Amoras.

A gestora estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, Rejane Reis, pontua que é uma iniciativa que identifica, seleciona e premia mulheres empreendedoras de todo o país, que transformaram sonhos em realidade, e a história de vida é exemplo e inspiração para outras mulheres creditarem no potencial empreendedor.

Vencedoras

Serão reveladas 15 ganhadoras (ouro, prata e bronze), sendo três de cada categoria – Pequenos Negócios; Microempreendedora Individual; Produtora Rural; Ciência e Tecnologia; e Negócios Internacionais. As cinco vencedoras com a primeira colocação, concorrem à etapa regional em que serão definidas as finalistas da etapa nacional, a ser realizada em Florianópolis/SC.

Premiação

1º lugar – receberão placa, troféu ouro e instrumento de trabalho: smartphone de última geração com capacidade de edição de vídeos e fotos e participação no evento Lidere do Sebrae/AP.

2º lugar – receberão placa, troféu prata, certificado de participação, uma consultoria de gestão e/ou inovação de até 30h e um (1) ingresso para o Fórum Sebrae de Conhecimento 2025.

3º lugar – receberão placa, troféu bronze, certificado de participação, um (1) ingresso do Fórum Sebrae de Conhecimento 2025 e participação em um curso da programação aberta do Sebrae no Amapá.

