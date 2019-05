Alunos de ensino fundamental participam de campanha educativa

Estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Guita, localizada no bairro Central, participaram do Maio Amarelo Kids, na quarta-feira, 22. O Departamento de Coordenação em Educação no Trânsito da Companhia de Transporte foi o responsável por liderar a iniciativa pedagógica.

Animadas, gritando “Maio Amarelo!! Maio Amarelo!!”, vestidas com coletes e bandanas, as crianças, sob orientação dos arte-educadores e professores, foram à rua e distribuíram para motoristas e motoqueiros panfletos e lacinhos da diligência com os dizeres “Me ouça”, adotado para a edição de 2019. O objetivo é causar comoção para que condutores tenham mais cuidado ao dirigir um veículo, prezando pela sua vida e a de terceiros.

“A parceria da CTMac com as escolas municipais é importante para o aprendizado dos alunos, porque, além de adquirirem conhecimento sobre o trânsito, também orientam as famílias com esse conhecimento”, destacou a diretora da Escola Guita, Cheilane Pinheiro. “O trânsito já faz parte da vida dos alunos, pois, diariamente, eles usam um meio de transporte para chegar até a escola ou se deslocar para qualquer lugar. É conscientizando as crianças que teremos adultos responsáveis”, acrescentou.

“Dirigir um meio de transporte é algo que deve ser levado muito a sério. Estamos fazendo essas atividades com crianças para que sejam responsáveis no futuro e passem a mensagem adiante, fazendo os adultos refletirem sobre os cuidados que devem ser tomados quando estiverem dirigindo”, revelou o diretor-presidente da CTMac, André Lima. “A imagem das crianças com o ‘Me ouça’ é para impressionar os condutores, para que fiquem alertas, respeitem as normas de tráfego e tenham os cuidados necessários ao dirigir”, completou.

