Pastorais e movimentos sociais se mobilizam para mais um Grito dos Excluídos

Com o lema “Vida em primeiro lugar” e o lema o “Brasil: 200 anos de (In)dependência. Para Quem?” no próximo dia 7 de setembro acontece o 28º Grito dos Excluídos e Excluídas 2022. Evento o reúne pastorais da Igreja Católica e Movimentos Sociais e visa sensibilizar a população e as autoridades civis dos principais problemas vividos pela população propondo debates e soluções em atenção aos mais vulneráveis.

De acordo com a programação, o ato público do 28º Grito inicia com uma celebração da missa na Catedral Histórica de Macapá, no centro da cidade, às 7h30. Após a missa, os participantes saem em caminhada pelas ruas do centro em direção ao Parque do Forte. No local, os grupos convidados farão momentos de reflexões de temas sociais.

Saiba mais e como participar https://www.diocesedemacapa.com.br/2022/09/05/pastorais-e-movimentos-sociais-se-mobilizam-para-mais-um-grito-dos-excluidos/

Diocese de Macapá

Pastoral da Comunicação: (96) 98406-1389

www.diocesedemacapa.com.br

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...