Ariel Moura lança EP ‘Mundiar’ com releituras de sucessos da MPA

Com quatro novas versões de músicas já conhecidas do cancioneiro amapaense, a cantora Ariel Moura, lançou o EP ‘Mundiar’ em todas as plataformas de streaming nesta quarta-feira, 7. O trabalho ganhou também versões visuais para o YouTube.

‘Mundiar’ vem sendo preparado há cerca de um ano. No mês de julho a cantora lançou o single Língua intrusa, composição de Enrico di Miceli e Joãozinho Gomes. Junto a esta canção o EP também inclui as músicas, No compasso do luar (Joãozinho Gomes e Aldo Moreira), Pérola azulada (Joãozinho Gomes e Zé Miguel) e Mei mei (Joãozinho Gomes e Val Milhomem).

A produção musical de ‘Mundiar’ é assinada por Hian Moreira e produção artística assinada pela Duas Telas Produtora Cultural, e o projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc e Circula Amapá através da Funart e Secretária de Estado da Cultura do Amapá – SECULT.

Para o lançamento presencial em Macapá Ariel se prepara para fazer seu primeiro show com as novas canções no Amapá Jazz Festival, que acontece no mês de outubro.

Ariel é cantora, compositora e atriz. Cantava desde a adolescência em apresentações em igreja, e iniciou sua carreira profissional de fato em 2015. Influenciada pelo Soul, Jazz, Pop, Música Popular Brasileira, onde assume ainda as raízes do Batuque e Marabaixo como uma de suas grandes referências. No ano de 2015 se apresentou pela primeira vez no Teatro das Bacabeiras, acompanhada de seu professor e amigo guitarrista Tom Campos em uma amostra cultural. No ano seguinte participou do programa The Voice da rede Globo.

Desde então realizou diversas apresentações. Participou do show “A Liga” ao lado de outros nomes da cena musical amapaense. Realizou seu primeiro show solo intitulado de “Gold” como cantora profissional, sob a direção musical de Dilean Monper. Participou da 7ª Edição do Amapá Jazz Festival, organizado pelo músico, compositor e produtor cultural Finéias Nellutty, além de outras aparições em programas regionais e shows locais.

Serviço:

EP ‘Mundiar’ de Ariel Moura

Ouvir em: https://onerpm.link/310964434254

Uma produção: Duas Telas Produtora Cultural

Fotos: Pedro Stkls

