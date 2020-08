Prefeitura prorroga decretos que proíbem realização de eventos e aglomerações em Macapá

A Prefeitura de Macapá publicou no Diário Oficial do Município o Decreto nº 2.915/2020, que renova e proíbe por mais 15 dias, no âmbito público e privado, a aglomeração de pessoas em atividades e eventos urbanos, com exceção das essenciais, já determinados pelo Decreto nº 1.704/2020, de 20 de março. A medida passa a valer a partir desta segunda-feira, 17 de agosto.

O documento também prorroga por mais 15 dias o Decreto nº 1.627/2020, que mantém suspenso todos os eventos públicos agendados pelos órgãos ou entidades municipais (com limite de 200 pessoas, alterado pelo decreto nº 2.917/2020) e com a participação de crianças.

Embora o Município já esteja flexibilizando o funcionamento de alguns segmentos, a orientação para que as pessoas fiquem em suas casas pelo maior tempo possível será mantida como forma de evitar a disseminação da Covid-19 na capital do estado. Esse isolamento social é, segundo técnicos e especialistas da área de saúde, a forma mais eficaz para ajudar a conter o número de casos da doença.

Outra medida importante que a Prefeitura de Macapá volta a pedir à população é que continue se prevenindo, mantendo o hábito de higienizar as mãos e o uso de máscara. Macapá apresenta atualmente o controle de casos da Covid-19, mas para que os índices baixos não sofram alterações negativas, a participação de todos é de extrema importância para o combate ao Coronavírus.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Mônica Silva

