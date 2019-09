Arte Amazon participa da pintura das 10 primeiras casas na comunidade do Ambrósio

Dez famílias da Comunidade do Ambrósio, em Santana, vão receber neste sábado (14), um kit com materiais para pintura de suas casas. As casas serão pintadas pelos próprios moradores após terem participado das oficinas de artes ministradas durante a semana. O kit inclui um latão de tinta branca, dois galões de tinta colorida predominando, um galão de tinta colorida contrastante, além de 25 lixas, dois pinceis e um jogo com rolo e bandeja. Os materiais são obtidos através da doação de empresários, instituições públicas e privadas além da comunidade local.

A atividade faz parte do projeto “Comunidade Restaurativa“, de iniciativa do Ministério Público de Estado do Amapá – MP-AP e do Tribunal de Justica do Estado do Amapá – TJ-AP, coordenado pela Promotora de Justiça Silvia Canela e pela Juíza de Direito Carline, que busca através de ações interpessoais, oficinas de capacitação e da arte, trazer um novo olhar para a Comunidade do Ambrósio.

De acordo com o co-fundador do ARTEAMAZON.COM, Gilberto Almeida, que ministra as oficinas de artes, “Essas dez casas representam, um pequeno passo rumo a um grande desafio que é colorir todo a comunidade do Ambrósio. Estima-se que a Comunidade do Ambrósio possua atualmente, duas mil casas

A ação está prevista para iniciar as 08h deste sábado e conta com a participação de voluntários, profissionais de pintura al]em de artistas relacionados às artes visuais.

Curtir isso: Curtir Carregando...