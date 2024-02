Sebrae se torna sede do Palácio do Governo do Amapá no Startup20

Transferida para o Sebrae durante a realização do Startup20, a sede administrativa do Governo do Amapá, trata sobre o futuro da economia e da humanidade, com foco na inovação, tecnologia e sustentabilidade, junto à representantes dos países do G20

Denyse Quintas

A superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante, reúne com o governador do Estado, Clécio Luiz Vieira, no Palácio do Setentrião, instalado nas dependências do Sebrae em Macapá, no período de realização do Startup20, evento que recebe representantes de todo o Brasil e das maiores potências econômicas mundiais. O Startup20, acontece na sede do Sebrae, no período de 23 a 26 de fevereiro, das 8h às 18h.

“É no Sebrae que ocorrem as discussões sobre o futuro da economia e da humanidade. Estamos com 19 delegações dos cinco continentes e o governador Clécio Luiz, já instalou a sede do governo em outros momentos, como, na Expofeira, em Mazagão na festa de São Tiago e agora no Sebrae, no período do Startup20. É muito bom porque consolidamos os laços de parceria entre Sebrae e Governo, com as empresas que estão no Amapá, com as startups, com as empresas de bioeconomia, com a iniciativa privada, e com as instituições de pesquisas. Estamos todos juntos no espaço que é a sede do Governo do Amapá”, disse a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante.

O Startup20 no Sebrae, está com uma vasta programação com painéis, seminários, debates, mesas redondas; e o Pavilhão de Bioeconomia, onde se pode fazer conexões com startups, empresas de outros países, empresas do Selo Amapá, artesanato das nossas comunidades indígenas e quilombolas”, explicou a superintendente Alcilene.

Startup20

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) é parceiro do Governo do Estado (GEA) e da Associação Brasileira de Startups (ABStartup) na realização do Startup20. O evento reúne representantes do ecossistema de startups dos países do G20, União Africana e União Europeia. O Startup20 é um Fórum de diálogo global com partes interessadas no ecossistema de startups e tecnologia.

