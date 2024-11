Na Missa dos Quilombos, governador Clécio Luís celebra Dia da Consciência Negra e avanço de políticas de equidade racial no Amapá

Ponto alto do 29º Encontro dos Tambores ocorreu na noite de quarta-feira, 20, em Macapá.

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, nesta quarta-feira, 20 de novembro, também foi dia de Missa dos Quilombos no Centro de Cultura Negra do Amapá Raimunda Ramos, no bairro Laguinho, em Macapá. Celebrando o evento, o governador Clécio Luís enfatizou o avanço de políticas adotadas pelo Governo do Estado para a equidade racial.

“Estamos aqui festejando, refletindo, com muita energia e confraternizando com o povo negro. São mais de 30 anos de Missa dos Quilombos, uma tradição neste dia 20 de novembro. O Amapá é o primeiro lugar nos indicadores de combate ao racismo, de políticas afirmativas e temos muito orgulho disso”, destacou o governador, que esteve na cerimônia acompanhado da primeira-dama, Priscilla Flores.

Governador Clécio Luís celebrou o Dia da Consciência Negra na UNAO Amapá se destaca pelo acesso de negros e pardos ao ensino superior, à renda e a uma melhor expectativa de vida, aspectos que possibilitam uma sociedade mais justa, inclusiva e com equidade. Dentre as políticas adotadas no Amapá, destacam- se a instituição do programa Afrocientista, a concretização do Fórum Estadual de Gestores de Promoção da Igualdade Racial, e a realização do 1º Encontro dos Quilombos.

Tendo 73,7% da população se reconhecendo como preta (IBGE), o Amapá é o 1º lugar em equidade racial entre os estados brasileiros em um levantamento feito pelo Centro de Liderança Pública Brasil, representando o resultado de políticas públicas e afirmativas desenvolvidas pelo Governo.

Banho de cheiro é um dos ritos da Missa dos QuilombosNo mês de novembro, o Amapá celebra o Encontro dos Tambores, fortalecendo as tradições, as raízes e a cultura ancestral das comunidades negras no Amapá. Com apoio do Governo do Estado, o evento chega à 29ª edição este ano.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Missa dos Quilombos, no 29º Encontro dos Tambores, homenageou Tia ZefaO ponto alto da festa ocorreu na quarta-feira, 20, Dia da Consciência Negra, com a cerimônia de exaltação às religiões das comunidades negras do Amapá, e com a presença do embaixador do Marabaixo, o artista baiano Carlinhos Brown. A Missa dos Quilombos homenageou Tia Zefa, cantora, compositora de ‘ladrões’ e referência da história do Amapá, que morreu aos 108 anos, em julho.

A programação, que tem entrada gratuita e segue até terça-feira, 26, é realizada pela União dos Negros do Amapá (UNA), com apoio da Fundação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Fundação Marabaixo) e da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com atividades diversas, desde palestras até apresentações artísticas do Amapá e da Guiana Francesa, além de shows nacionais do intérprete oficial da Mangueira, Douglas Diniz, com o projeto Mestres do Samba, e do rapper Renan Inquérito.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...