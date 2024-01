Com obras concluídas, ETAM passa a produzir cloro para o sistema de tratamento de água da capital

O processo substitui o sistema de cloro gás, antes utilizado, que apresentava riscos para as equipes e comunidade. As obras compõem o pacote de investimentos na reforma e modernização da Estação de Tratamento de Macapá.

As obras do sistema próprio de geração de cloro da Estação de Tratamento de Macapá (ETAM) foram concluídas e as operações na nova unidade já iniciaram. O novo sistema instalado pela Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) substitui o antigo cloro gás que era utilizado e que apresentava menor segurança em seu manuseio operacional. A capacidade de produção do novo gerador é de 1250 Kg de cloro ativo por dia, em um processo inovador, já utilizado em grandes distribuidoras pelo Brasil.

A aplicação de cloro no processo de tratamento da água é uma etapa importante e que pode ser executada de diversas formas. Ao iniciar as operações no Amapá, a CSA iniciou a troca dos sistemas de cloro gás, que apresentavam riscos para as equipes e comunidade. Pelo novo sistema, que funciona a partir do uso do sal comum não iodado. As obras compõem o pacote de investimentos da empresa na reforma e modernização das estruturas e unidades recebidas com a concessão dos serviços. Ao todo, são mais de R$100 milhões investidos só no primeiro ano de trabalho.

Técnica e inovação

O método instalado e em operação na ETAM faz a combinação de sal, água e energia elétrica. A tecnologia utilizada nos permite gerar hipoclorito mais estável, permitindo uma desinfecção eficiente e segura. Atendendo assim todos os critérios e padrões de potabilidade.

A ETAM produz e distribui 1300 litros de água por segundo. Para o tratamento dessa água, são utilizados 2.500 litros por hora de solução com cloro ativo, agora produzido pela própria estação. Além da capital, os municípios: Santana, Mazagão e Laranjal do Jari já possuem instaladas e em operação suas unidades de geração de cloro.

“Investimos nesse sistema moderno e já utilizado em grandes empresas do Brasil porque sabemos que as operações de água no Amapá passam por uma transformação, essa é a nossa missão. Garantimos mais eficiência no tratamento da água e segurança para nossas equipes que atuam nesse processo”, explica Vinícius Felix, Líder de Produção de Água da CSA.

