Começa nesta segunda-feira eventos gratuitos sobre saúde pública na Amazônia 

Começa nesta segunda-feira, dia 12 de setembro, o IV Encontro da Pós-graduação do ILMD Fiocruz Amazônia e do II Encontro dos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva no Amazonas, com vários debates e a participação de 40 especialistas nacionais e internacionais na área da saúde pública.

A temática central é “Contribuições da pós-graduação na superação dos desafios em saúde pública na Amazônia”. Os eventos são abertos ao público em geral e acontecerão, até sexta-feira, 16 de setembro, das 9h às 17h, de forma gratuita com transmissão pelo canal: https://abre.ai/e0HF.

Nos eventos acontecerão palestras, rodas de conversas, mesas de debate, atividades culturais e a apresentação de 60 trabalhos científicos fazendo um amplo debate sobre os avanços científicos, e tecnológicos na área da saúde. As inscrições gratuitas podem ser feitas nesse link: https://abre.ai/eVpR.

“Os dois eventos são abertos ao público em geral, com a participação de especialistas nacionais e internacionais debatendo amplamente várias atualizações sobre saúde pública na Amazônia”, destaca o professor e coordenador do evento, Fernando Herkrath. A programação completa está disponível neste link: https://abre.ai/eVpR.

