Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias acontece neste sábado no Parque das Tribos

Neste sábado, 10 de setembro, das 9h às 15h, Manaus receberá a segunda edição do Internacional Coastal Clean Up (ICC), também conhecido como Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. O evento é a maior ação internacional envolvendo voluntários para a limpeza e conservação de rios e praias, e faz parte de um programa de educação ambiental que mobiliza milhares de pessoas em todo o planeta, sendo realizado em mais de 150 países.

O mutirão de limpeza acontecerá no Parque das Tribos, no rio Tarumã-Açu, em uma extensão aproximada de 5km nas margens do rio. A retirada do lixo será feita por aproximadamente 150 voluntários divididos em grupos monitorados por coordenadores. O dia comemorativo é realizado sempre no terceiro sábado de setembro, porém os eventos acontecem em várias cidades nos meses de setembro e outubro.

Todo o lixo coletado pelos voluntários será catalogado, pesado e fotografado antes de seguir para o Zero Aterro, onde serão incinerados em empresa especializada contratada pela GRI. Depois de compilados esses dados serão enviados para o Centro de Conservação dos Oceanos (Ocean Conservancy) para análise estatística que será encaminhada para a ONU, responsável pela Comissão Intergovernamental Oceanográfica (IOC).

São os resultados mundiais dessas análises que permitem à IOC convencer os países a se tornarem signatários do “Marpol Treaty”, um tratado internacional de controle de poluição marinha.

“Nosso objetivo é, além de retirar da natureza os resíduos produzidos pelo homem, conscientizar sobre um grande problema do mundo moderno: o lixo no mar e vias fluviais”, explica a Coordenadora de Estado da Ocean Conservancy, Katia Kalinowski.

Todos os anos, 11 milhões de toneladas de plástico entram em nosso oceano, além das estimadas 200 milhões de toneladas que circulam atualmente em nossos ambientes marinhos. Seja por sacos plásticos ou canudos plásticos que se transformam em grandes quantidades de resíduos plásticos mal gerenciados que se espalham de economias em rápido crescimento, isso é como despejar um caminhão de lixo da cidade de Nova York cheio de plástico no oceano a cada minuto de cada dia durante um ano inteiro! Esse plástico gera um grande impacto nos ecossistemas oceânicos.

De fato, prevê-se que a produção e o consumo de plástico dobrem nos próximos 10 anos. Isso significa que se não fizermos algo agora, podemos estar enfrentando 300 milhões de toneladas de plásticos no oceano em menos de 10 anos. Não podemos ficar parados e observar os impactos dessa onda de plástico indo em nossa direção.

“O relógio está correndo; devemos enfrentar este desafio antes que os plásticos sobrecarreguem o oceano.” George Leonard – Cientista chefe, Ocean Conservancy.

A ação é organizada pela Ocean Conservancy, tendo como patrocinadores oficiais a L´Oréal para o Futuro e Garnier e os apoios do Idesam, Comunidade Indígena Parque das Tribos, Escoteiros do Brasil, Voluntários Greenpeace, Ardagh Metal Packaging, GRI Gerenciamento de Resíduos Industriais, RKBC Turismo, Walker Driver e Menos Um Lixo.

SERVIÇO

Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias.

Data: Sábado, 10 de setembro de 2022.

Horário: das 9 às 15 horas.

Local: Centro Cutural Mainuma, Rua Puranga, nº 59, Parque das Tribos. Tarumã-Açu. Manaus -AM

