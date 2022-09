Atuação pela Vida: Simpósio de Prevenção ao Suicídio é promovido pelo MP-AP e Unifap

O Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde Pública e o Ambulatório de Atenção à Crise Suicida (Ambacs) da Universidade Federal do Amapá (Unifap), promovem o “V Simpósio de Prevenção do Suicídio da Microrrede de Atenção A Crise Suicida”. O evento iniciou na última quinta-feira (8), com palestra aberta ao público da especialista Karina Okajima Fukumitsu, e segue nos dias 9 e 10 de setembro, com atividades culturais e capacitações, no anfiteatro da Unifap.

O subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos e Institucionais do MP-AP, Nicolau Crispino, representou a procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei, na abertura do evento, juntamente com os promotores de Justiça de Defesa da Saúde, Fábia Nilci, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, e Wueber Penafort, coordenador do CAO-Saúde. Compuseram ainda a mesa, o coordenador do Ambacs, Washington Brandão e a professora doutora do Colegiado de Pedagogia da Unifap, Piedade Videira.

O simpósio faz parte do eixo capacitação do projeto Atuação Pela Vida, o qual vem sendo programado e organizado pelo Ambacs, para promover a sensibilização e trabalhar na formação de profissionais de saúde sobre a temática, bem como na prevenção.

Os promotores de Justiça de Defesa da Saúde ressaltaram a necessidade de ações voltadas para a valorização da vida, com ênfase na conscientização da população em geral para lidar com o assunto.

“O MP-AP tem uma preocupação ímpar com esse tema. Estamos vivendo um país que está em crise mental, e nós, da área jurídica, sabemos que o Código Penal elege a vida como primeiro elemento de proteção. Infelizmente, o Amapá é um dos estados em que o índice de suicídio é muito grande. Esse é um tema escondido, as pessoas não falam das suas dores, por isso é importante estarmos atentos a qualquer sinal”, ressaltou Wueber Penafort.

Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, demonstram que no estado do Amapá, desde o ano de 2017, a mortalidade por suicídio cresce nas faixas etárias de 20 a 39 e 10 a 19 anos, respectivamente, principalmente no sexo masculino. Em 2020, início da pandemia por Covid-19, houve melhora significativa na taxa geral de suicídio no estado, porém em 2021 o crescimento foi retomado.

No entanto, de acordo com a Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS), foi observado uma melhora na qualidade das informações veiculadas na mídia, graças ao trabalho do Ambacs e a divulgação de eventos com foco na valorização da vida com a ampliação na oferta de serviços de atendimento, fruto da atuação do Ministério Público do Amapá, por meio das Promotorias de Defesa da Saúde.

“Nós abraçamos o projeto diante do clamor que havia de tratar esse tema com mais responsabilidade. O projeto Atuação pela Vida possui três eixos de trabalho: a capacitação, daqueles que trabalham na rede de atenção psicossocial e em escolas, a sensibilização sobre a importância de cuidar da saúde mental e a escuta qualificada, feita pelos profissionais da Ambacs para identificar pessoas adoecidas e encaminhar para a rede psicossocial”, frisou Fábia Nilci.

O Atuação pela Vida, iniciado em 2019, tem a campanha de conscientização que reforça a mensagem “Viver é sempre a melhor opção”, com o objetivo maior da prevenção ao suicídio. O projeto é executado por meio de três eixos: capacitações, escutas itinerantes e campanhas de sensibilização, durante o ano todo.

Simpósio

Alusivo ao Setembro Amarelo, campanha brasileira de prevenção ao suicídio, o Simpósio tem como objetivo capacitar agentes comunitários de saúde, líderes de comunidades/grupos/pastorais, professores e profissionais da saúde, acerca do acolhimento e acompanhamento nos casos de ideação suicida e automutilação. Além disso, instruir profissionais da imprensa quanto a divulgação adequada de informações de casos de suicídio.

“A prevenção dos processos autodestrutivos deve ser prática diária” foi o tema da palestra de abertura do evento realizada pela psicóloga e suicidologista Karina Okajima Fukumitsu. A palestrante possui pós-doutorado e doutorado em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), mestre em Psicologia Clínica pela Michigan School of Professional Psychology (MIsPP), e é autora de diversos livros e artigos sobre prevenção e posvenção do suicídio.

“Em nome da PGJ Ivana Cei, gostaria de parabenizar esse trabalho de parceria feito entre o Ministério Público e o AMBACS que visa discutir sobre a importância da conscientização e prevenção do suicídio. Esse V Simpósio é de extrema relevância no combate aos altos índices de nossa cidade”, ressaltou o subprocurador-geral de Justiça Nicolau Crispino.

