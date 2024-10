Ativista Txai Suruí estreia na literatura com Canção do amor, da Elo Editora

A obra da “voz na defesa das florestas”, segundo Ailton Krenak, que assina o prefácio, será lançada na 22ª Flip

Uma das mais notáveis comunicadoras indígenas da atualidade, Txai Suruí estreia na literatura com “Canção do amor“, lançamento da Elo Editora. Na obra, sua habilidade com as palavras migra para o terreno da poesia, numa exaltação à alegria de amar e compartilhar.



A luta indígena é a luta de todos nós. Essa é a mensagem que Txai Suruí transmite em seus discursos, defendendo as florestas. O livro ganhou a companhia das ilustrações em aquarela de Fernando Zenshô.



Em meio ao verde, aos animais e rios, surge um encontro romântico com o “moço mais bonito da aldeia”, acompanhado de conversas sobre astros e estrelas e a resistência dos povos indígenas que dura anos.



“As palavras-poemas deste livro me fazem sentir o hálito das águas e dos seres da floresta, e animam a esperança de que ainda podemos cambiar el mundo, e que podemos fazê-lo também com poesia”, destaca, em seu prefácio, Ailton Krenak, pensador influente da atualidade e das vozes mais potentes do movimento socioambiental.

SOBRE A AUTORA

Txai Suruí, mulher indígena, guerreira, Gãmeb, comunicadora, artista, escritora, ativista e coordenadora da Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé. É da Amazônia, mais precisamente da Terra Indígena Sete de Setembro, localizada perto do município de Cacoal, em Rondônia. Filha do labiway e sagah (líder) Almir Suruí e da defensora da floresta Neidinha Bandeira, desde cedo aprendeu o significado da palavra “lutar”.

A escritora é conhecida por suas ações em defesa da Amazônia e dos povos indígenas, a ativista foi a única representante brasileira na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas – COP26, realizada em Glasgow, na Escócia, em 2021. Além de ter sido incluída pela revista Time como uma das mulheres mais influentes de 2023.

SOBRE O ILUSTRADOR

Fernando Zenshô é artista plástico e ilustrador de livros para crianças. Se formou em Arte e Design pela PUC, e estudou 10 anos o desenho de modelo vivo no ateliê do mestre Bandeira de Mello e 15 anos a prática formal do Zen, através da mestra Monja Coen Roshi.

Sobre a Elo Editora:

A Elo Editora oferece literatura da Educação Infantil ao Ensino Médio. As obras abrangem temas e contextos sociais, culturais e históricos diversos. Nosso acervo reúne livros de aventuras, contos da tradição oral, fábulas, romances, poemas e livros-imagem, que dão aos leitores o melhor da literatura infantil e juvenil, tanto a clássica como a contemporânea.

Ficha técnica

Canção do amor

Texto: Txai Suruí

Ilustração: Fernando Zenshô

Editora: Elo Editora

ISBN: 978-65-6142-048-8

Dimensões: 20 × 30 cm

Páginas: 40

Preço sugerido: R$ 74

Com audiodescrição e acessibilidade em Libras

SERVIÇO

Lançamento de Canção do amor

22ª Flip – Festa Literária Internacional de Paraty

12/10 – sábado às 16h

Casa PublishNews

Endereço: Rua Tenente Francisco Antônio, 300 – Centro Histórico, Paraty – RJ CEP: 23970-000

