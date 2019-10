Trilhas terrestres e aquáticas serão atrações do Bioparque da Amazônia

O Parque Zoobotânico Municipal, que após 20 anos fechado será reaberto pela Prefeitura de Macapá com o conceito de Bioparque da Amazônia, oferecerá seis trilhas ecológicas nas versões terrestre e aquática para a prática de caminhadas, passeios ciclísticos e de canoa, com auxílio de monitores (guias).

As trilhas são as seguintes: Guarda-Parque – possui quatro quilômetros de extensão e poderá ser percorrida de bicicleta; Ressaca; (Terrestre 700m), Sacaca, que recebe este nome em virtude de ter sido criada por Raimundo dos Santos Souza, que foi um grande pesquisador de plantas medicinais, conhecido popularmente com o mesmo nome do percurso (Terrestre 700m); Aquática Ressaca do Tacacá (2,6 km); Onça (Terrestre 330m) e Pau-Brasil (330m).

O guarda-parque Richard Pinheiro manifesta-se otimista com a reabertura do Bioparque com as novas trilhas. “A expectativa é muito boa, estamos fazendo todos os esforços para receber bem o público que virá conhecer o novo espaço do parque. Iremos trabalhar avaliando, a cada sete dias, os impactos que as trilhas sofrerão com a movimentação de pessoas, tudo para garantir a preservação e a conservação das áreas de vegetação e dos rios”.

O Bioparque será reaberto pela Prefeitura de Macapá nesta sexta-feira, 25 de outubro, e, a partir do sábado, 26, o público poderá fazer visitas. Faz parte do projeto Macapá Rumo aos 300 anos, que, por intermédio de um planejamento estratégico, visa desenvolver Macapá em diferentes aspectos, com investimentos em inovação, tecnologia e sustentabilidade.

