Amapá é número 1 do Brasil na geração de emprego e renda com 9.364 mil novos postos de trabalho em 2024

Dados no Novo Caged apontam aumento histórico de 10,62%. Índices são resultados de investimentos do Governo do Estado em obras e incentivos ao empreendedorismo e turismo.

O Amapá continua em destaque na geração histórica de emprego e renda com carteira assinada no Brasil, com 9.364 mil novos postos de trabalho de janeiro a outubro de 2024. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, que considera as ocupações nos setores públicos e privados.

Com investimentos do Governo do Estado nos 16 municípios em obras estruturantes que englobam a saúde, educação, segurança pública e mobilidade urbana; apoio às empresas e empreendedores com incentivos fiscais e linhas de crédito com juros baixos; novos roteiros turísticos e culturais, o Amapá destaca-se com uma variação relativa de 10,62%, que indica um crescimento significativo no mercado de trabalho em comparação ao restante do Brasil.

“É um tema tão caro para a gente, estamos revertendo a taxa de desemprego, com empregos verdes, sustentáveis e éticos. Temos um conjunto de fatores, decisões políticas, que deixam claro para o Brasil e para o mundo que queremos empreender. Somos fronteira do futuro. São boas notícias como essa que refletem o resultado das nossas concessões e ações como o Selo Amapá, que incentiva as empresas a contratar. A população ocupada também aumentou muito, principalmente, pelo chamamento de concursados e pela transposição. Mais um motivo de muito orgulho para todos nós”, celebra o governador Clécio Luís.

Feiras de empreendedorismo e capacitações profissionais são iniciativas do Governo do Amapá que fortalecem a economiaA Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), reforça esse aumento da empregabilidade com a menor taxa de desocupação históri ca, com 8,3% de redução, um dos registros mais baixos desde 2012. O resultado é fruto da convocação de mais de 4,5 mil novos profissionais concursados e a transposição de mais de 7,8 mil servidores para o Quadro da União.

Entre as iniciativas do Governo do Estado, estão os investimentos na infraestrutura com a construção e ampliação de escolas, hospitais e melhorias de rodovias e pontes. Incentivos como o Selo Amapá, Minha Primeira Empresa, o apoio às startups e a realização de grandes eventos como a 53ª Expofeira, Folia Literária e a recepção de turistas na capital também reforçam o compromisso com a geração de emprego e dignidade aos amapaenses.

Convocação de mais de 4,5 mil concursados também refletem positivamente nos indicadores nacionaisAo longo dos últimos dez meses, o estoque de empregos no Amapá tem apresentado um crescimento constante, com um acúmulo de 95.722 mil postos de trabalho. A estatística aponta um saldo positivo de 3.689 emprego s em outubro, com variação relativa de 397 postos de trabalho, entre admissões e demissões. Isso indica um ambiente econômico em expansão.

Os setores que mais empregaram no Amapá no último mês, segundo o Novo Caged, foram os de serviços (1.864 mil), comércio (1.441 mil) e construção (472). No campo de serviços, as vagas que mais se sobressaíram foram nos ramos de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, bem como a administração pública, segurança, saúde e serviços sociais.

