Músico amapaense Anthony Barbosa lança álbum visual intimista nas plataformas digitais

Projeto une música e audiovisual em uma experiência marcada pela relação entre corpo, paisagem e ancestralidade

O músico Anthony Barbosa lançou o álbum visual “Um Homem, Um Violão e um Canivete”, disponível em seu perfil nas principais plataformas de streaming.

O projeto une música e linguagem audiovisual para criar uma experiência sensível, marcada pela relação entre o artista, o corpo e a paisagem amazônica.

Gravado em cenários naturais, o álbum visual aposta em imagens em contraluz, nas quais Anthony surge em silhueta diante do rio, elemento que reflete e dialoga com sua própria existência. A água, presente como espelho e movimento, reforça o caráter contemplativo e poético da obra, que propõe uma escuta atenta e um olhar desacelerado.

A captação das imagens e a direção do álbum são assinadas pelo artista Gabriel Guimarães, que conduz a narrativa visual com delicadeza e força simbólica.

O trabalho reúne canções já conhecidas do público, como Chopana D’Oxossi, Chuva que lava fumaça, Ilê e Meu pé de cupuaçu, além das faixas inéditas Passo Além e Na hora em que as flores caem. O conjunto consolida um percurso autoral marcado pela sensibilidade, pela ancestralidade e por uma forte identidade estética.

Para Anthony Barbosa, o álbum visual nasce da necessidade de aproximar som, imagem e território.

“Esse trabalho é um encontro comigo mesmo e com a paisagem que me atravessa. O rio, a luz, o silêncio e a música fazem parte da mesma narrativa. É um convite para sentir, mais do que explicar”, afirma o músico.

O álbum visual “Um Homem, Um Violão e um Canivete” já está disponível e pode ser acessado pelo link:

https://linktr.ee/Anthonybarbosa

Fotos: Arquivo Anthony Barbosa

Texto: Mary Paes

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

Curtir isso: Curtir Carregando...