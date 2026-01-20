5 aventuras para aproveitar o feriado de Carnaval com tranquilidade na Amazônia

Ainda dá tempo de planejar a viagem; conheça aqui as experiências de imersão na Floresta Amazônica selecionadas pelo PlanetaEXO, plataforma especializada em viagens de natureza

A Amazônia desponta como uma boa alternativa para viajantes que buscam descanso e tranquilidade no Carnaval, uma das épocas de maior aquecimento turístico no Brasil.



Destinos consagrados pelo circuito carnavalesco costumam receber milhões de visitantes nessa época. Em 2025, por exemplo, as projeções do Ministério do Turismo indicaram a chegada de 8 milhões de foliões ao Rio de Janeiro e 3,5 milhões à Bahia, dois dos principais polos da festa no país.



Para quem planeja viajar no Carnaval de 2026, mas prefere evitar grandes multidões, as experiências na Floresta Amazônica combinam contato com a natureza, bem-estar e vivências culturais autênticas.



Pensando na variedade de atividades e orçamentos, a plataforma de ecoturismo PlanetaEXO lista 5 experiências na Amazônia para o Carnaval deste ano.



1. Cruzeiro na Amazônia

Os cruzeiros fluviais da Katerre Expedições partem de Novo Airão, no Amazonas, e atravessam alguns dos locais mais celebrados da Amazônia, como os parques nacionais de Anavilhanas e Jaú. As diferentes embarcações acomodam dezenas de hóspedes em cabines confortáveis com ar-condicionado e banheiro privativo, além de restaurante, deck com solário e sala de massagem nas áreas comuns.



As atividades dos cruzeiros, com duração de 3 a 8 dias, incluem trilhas, observação de vida selvagem, passeios por praias de rio e visitas a comunidades locais.



Valor: a partir de R$ 14.540,00 (por pessoa)

Incluso: acomodação, refeições, transfer a partir de Manaus, guias e passeios.



Expedição fluvial: embarcação da Katerre percorre os cenários preservados dos Parques Nacionais de Anavilhanas e Jaú. Foto: Divulgação

2. Aventura selvagem na Floresta Amazônica

Uma das experiências mais autênticas da Amazônia, essa aventura selvagem na floresta proporciona imersão absoluta na natureza. Liderados por guias experientes, os viajantes acampam na selva na região do Rio Paraná do Mamori e cozinham suas refeições em fogueiras. Redes, toldos e mosquiteiros contribuem para o descanso à noite.



Além do acampamento, o itinerário também conta com aulas de sobrevivência e identificação de plantas, contemplação de vida selvagem, caminhadas na floresta e navegação em rios.



Valor: por pessoa, a partir de R$ 4.960,00 (4 dias) ou R$ 6.863,00 (6 dias)

Incluso: acomodação, refeições + água potável, transfer a partir de Manaus, guias, atividades e itens de acampamento.



Vivência na selva: aulas de sobrevivência aproximam os viajantes da rica biodiversidade amazônica de forma segura. Foto: Divulgação

3. Hotel de selva luxuoso em Novo Airão

De frente para o Parque Nacional de Anavilhanas, em Novo Airão, o Mirante do Gavião oferece acomodações de alto padrão em três categorias diferentes (Premium, Luxo e Casa na Árvore). Os hóspedes também podem relaxar e se divertir na piscina, sala de massagem, deck com vista para o rio, sala de jogos e biblioteca.



As atividades são diversas: trilhas, caiaque, stand up paddle, passeios de barco no Rio Negro, focagem noturna, exploração das Grutas do Madadá e visitas aos vilarejos da região.



Valor: por pessoa, a partir de R$ 8.525,00 (4 dias)

Incluso: acomodação com ar-condicionado, refeições, transfer a partir de Manaus, guias e atividades.



Conforto sustentável: suíte do Mirante do Gavião, em Novo Airão, com design integrado à paisagem da floresta. (Foto: Ruy Teixeiras)

4. Imersão e conforto na floresta

O trajeto até o Amazon Turtle Lodge, no município de Careiro, exibe algumas maravilhas amazonenses, como Encontro das Águas, vitórias-régia e botos-cor-de-rosa. Apesar dos valores mais acessíveis, o conforto dos bangalôs de madeira e chalés de alvenaria não é comprometido.



Canoagem, treinamentos de sobrevivência, pesca de piranhas e observação de animais fazem parte do roteiro.



Valor: por pessoa, a partir de R$ 3.980,00 (4 dias) ou R$ 4.790,00 (5 dias)

Incluso: acomodação com ar-condicionado, refeições, transfer (a partir de Manaus), guias e passeios.

Imersão na mata: trilhas guiadas levam os turistas a conhecer a grandiosidade das árvores centenárias da região. (Foto: Divulgação)

5. Ecolodge flutuante em Mamirauá

Localizado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, em Tefé, o Uakari é um ecolodge flutuante erguido em uma área isolada sobre as águas do Lago Mamirauá. A estrutura única oferece profunda conexão com a natureza e belas vistas para a floresta, seja nos bangalôs ou nas áreas comuns (restaurante, deck, sala de vídeo e biblioteca). Trilhas, focagem noturna, pesca, passeios de barco e visitas a comunidades ribeirinhas compõem a programação.



Em outubro de 2025, o Uakari Lodge foi reconhecido pelo The New York Times como um hotel flutuante de destaque, sendo o único latino-americano da lista.



Valor: por pessoa, a partir de R$ 5.240,00 (5 dias)

Incluso: acomodação com ventilador de teto, refeições, transfer a partir de Tefé, guias e atividades.



Referência em ecoturismo: o premiado Uakari Lodge, hotel flutuante que apoia a conservação na Reserva Mamirauá. (Foto: Lucas Ramos)



Como é o clima da Amazônia em fevereiro?

Ainda que sejam recorrentes durante todo o ano, as chuvas na Amazônia são mais intensas entre dezembro e maio. As temperaturas são amenas, com média de 25,8 ºC.



O clima chuvoso de fevereiro não compromete a viagem de Carnaval, mas influencia o roteiro. Passeios de barco, canoagem, trilhas aquáticas, observação de animais e cruzeiros fluviais são as principais atividades nesta época. Entenda mais sobre a melhor época para visitar a Amazônia no blog do PlanetaEXO.



Sobre o PlanetaEXO

Conectando viajantes a parceiros selecionados, PlanetaEXO é uma plataforma de ecoturismo cuja missão é proporcionar experiências memoráveis e impactos positivos de sustentabilidade ambiental, social e cultural. Ao trabalhar com profissionais que seguem condutas conscientes, a empresa enaltece e preserva elementos essenciais para o turismo de aventura: biodiversidade, cultura e responsabilidade social.

Mais informações: www.planetaexo.com

Foto de capa: Katerre / Divulgação



