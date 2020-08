Aplicativo Coronavírus-SUS é atualizado e passa a notificar quem se aproximar de infectados

Lançado no início da pandemia de Covid-19, o app Coronavírus-SUS recebeu uma importante atualização na última sexta-feira (31). Agora, o aplicativo notificará usuários que estiverem perto de alguém contaminado.

O recurso chamado notificação de exposição ao vírus foi anunciado pelo Ministério da Saúde, e enviará alertas aos usuários, com o objetivo de detectar novos casos de forma precoce. A função já está disponível para usuários Android e em breve chegará também ao iOS.

Veja também:

Vagas de emprego do Sine Macapá para 3 de agosto com inscrições são pela web

Amapá tem 36.639 casos confirmados, 2.735 em análise laboratorial, 24.865 pessoas recuperadas e 571 óbitos

Momento Espírita: Conhecendo o velho pai

No Brasil, o aplicativo conta com 10 milhões de usuários, e a notificação de exposição é fruto da colaboração entre Apple e Google, que desenvolveram uma API para combate à pandemia, que foi oferecida de forma exclusiva a autoridades de saúde de todo o mundo, com algumas exigências, como não coletar dados de localização, armazenar dados localmente e não utilizar propaganda direcionada. Dessa forma, não há como descobrir quem foi a pessoa contaminada com quem usuários tiveram contato.

O rastreamento é feito via Bluetooth do celular, e acontece quando dois aparelhos com o app instalado se aproximam. Assim, eles trocam chaves criptografadas, que contam com um catálogo anônimo de pessoas que se aproximaram dos usuários durante duas semanas e, se alguma dessas for diagnosticada com o novo coronavírus, ela reporta o caso no aplicativo, e demais usuários serão alertados sobre uma possível exposição do vírus.

Veja mais no Tudocelular

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...