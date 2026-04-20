Cursinho pré-vestibular UniENEM abre inscrições

Projeto de extensão oferta 50 vagas para estudantes e egressos de escolas públicas que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Novidade este ano é que o cursinho ofertará, a 40 participantes, auxílio no valor de R$ 200 por mês.

Estão abertas, até 20 de abril, as inscrições para o cursinho pré-vestibular gratuito “UniENEM”, da Universidade Federal do Amapá (Unifap). As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas no site https://unienem-unifap.com.br/. Quem tiver dificuldade de acesso à Internet pode procurar a sala do UniEnem, que fica no Centro de Vivências, campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), nos turnos da tarde e noite.

Confira aqui o edital de seleção

O UniENEM é um projeto de extensão da Unifap que oferece preparação gratuita para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O cursinho tem como público-alvo estudantes e egressos da rede pública de ensino.

Podem se inscrever estudantes matriculados no último ano do Ensino Médio das instituições públicas e pessoas que já concluíram o Ensino Médio na rede pública de ensino. Nos dois casos, o(a) candidato(a) a uma vaga no cursinho tem que pertencer a famílias em vulnerabilidade socioeconômica.

Estão sendo ofertadas 50 vagas mais cadastro reserva. A novidade este ano é que o UniENEM ofertará a 40 participantes auxílio no valor de R$ 200 por mês, para incentivar os alunos a permanecerem no projeto de extensão. Os auxílios serão custeados pela Rede Popular de Cursinhos Populares (CPOP).

A seleção será feita por meio de análise socioeconômica e documental, priorizando candidatos em situação de vulnerabilidade social, especialmente inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal.

Sobre o UniENEM

O projeto de extensão Cursinho UniENEM é vinculado à coordenação do curso de Licenciatura em Química da Unifap e tem como objetivo capacitar para seleção do acesso ao ensino superior pessoas com hipossuficiência econômica, contribuindo para a promoção da igualdade de oportunidades, bem como da justiça social, proporcionando condições de aprovação nos processos seletivos de universidades e faculdades.

As aulas iniciam no dia 5 de maio e ocorrerão de segunda a sexta-feira, no turno da noite, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). O encerramento do cursinho será às vésperas da realização das provas do Enem.

O resultado da seleção será divulgado no dia 20 de abril. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail unienem@unifap.br e no perfil do UniENEM no Instagram: @unienem.unifap.

Serviço

Seleção de novos alunos para o cursinho pré-vestibular gratuito UniENEM

Inscrições gratuitas de 16 a 20 de abril de 2026, pelo site https://unienem-unifap.com.br/.

Público-alvo: estudantes matriculados no último ano do Ensino Médio das instituições públicas e pessoas que já concluíram o Ensino Médio na rede pública de ensino.

Vagas: 50 + cadastro reserva

Auxílio permanência de R$ 200/mês

Edital de seleção: https://www2.unifap.br/dex/files/2026/04/1._EDITAL_ALUNOS_-_CURSINHO_PRE-VESTIBULAR_UNIENEM_2026_assinado_assinado.pdf

Informações: unienem@unifap.br / Instagram: @unienem.unifap / Site: https://unienem-unifap.com.br/.

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