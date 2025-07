Amapá recebe 1ª Mostra de Turismo Tucuju com apoio do Sebrae

Evento gratuito ocorre no Macapá Shopping com atrações culturais, roteiros turísticos e experiências empreendedoras

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), é parceiro na primeira edição da ‘Mostra de Turismo Tucuju’, com exposições de roteiros turísticos, pacotes de viagem, cultura local, além de atrações musicais. O evento é gratuito e ocorrerá no Macapá Shopping (Piso L2), localizado no bairro do Trem, zona sul de Macapá, no período de 3 a 5 de julho, das 10h às 22h.

A ação é promovida pelo Sindicato das Empresas de Turismo do Estado do Amapá (Sindetur AP), junto ao Sebrae, Governo do Estado do Amapá (GEA), por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Amapá (Fecomércio AP), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

“A Mostra representa um ambiente estratégico para valorizar os pequenos negócios que atuam no setor turístico. O Sebrae participa como parceiro por acreditar que o turismo é uma atividade econômica com alto potencial de inovação, geração de renda e valorização do território. Por meio do nosso Projeto AP-Conecta Tour, buscamos apoiar quem empreende com criatividade e conectar esses negócios ao mercado, à cultura local e ao perfil do novo consumidor”, destaca a gestora do projeto de turismo do Sebrae, Rejane Reis.

Sindetur

“O evento é voltado a moradores e turistas interessados em vivências autênticas ligadas à natureza, gastronomia e cultura amazônica. A proposta é conectar o público ao mercado de turismo regional e nacional, valorizando o empreendedorismo, a economia criativa e a inovação no setor”, declara a presidente da Sindetur, Josiane Coutinho.

Durante os três dias, o público terá acesso a pacotes de viagens, roteiros regionais e nacionais, sorteio de brindes e apresentações culturais. A programação conta com orientação técnica, atividades interativas e visitas guiadas para imprensa e parceiros.

Programação

Local: Macapá Shopping – Piso L2

Hora: 10h às 22h

Entrada gratuita

Data: 3.7.2025 – Quinta-Feira

Hora: 9h às 10h – Visita guiada para imprensa e parceiros aos estandes

Hora: 10h – Abertura para o público

Hora: 10h às 22h – Parede de escalada gratuita

Hora: 16h às 22h – Sessão de massoterapia (Senac)

Hora: 18h – Apresentação cultural: Marabaixo

Hora: 19h – Cerimônia oficial de abertura

Hora: 19h30 – Apresentação musical: Marabaixo

Hora: 20h e 21h30 – Show musical: Olemax

Data: 4.7.2025 – Sexta-Feira

Hora: 10h – Abertura para o público

Hora: 10h às 22h – Parede de escalada gratuita

Hora: 16h às 22h – Sessão de massoterapia (Senac)

Hora: 19h e 21h – Show musical: Bruno Dias

Data: 5.7.2025 – Sábado

Hora: 10h – Abertura dos estandes

Hora: 10h às 22h – Parede de escalada gratuita

Hora: 16h às 22h – Sessão de massoterapia (Senac)

Hora: 19h e 21h – Show musical: Sandra Lima.

Serviço:

