Macapá é a primeira no ranking de Transparência Internacional na divulgação dos contratos emergências da Covid-19

Macapá chegou ao 1º lugar entre as capitais brasileiras, com 100 pontos, no ranking do Índice de Transparência Internacional Brasil da Covid-19, realizado pela ONG Transparência Internacional (https://transparenciainternacional.org.br/ranking/). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 31. A ONG Transparência Internacional avaliou a qualidade dos dados e informações sobre os contratos emergenciais em combate ao novo Coronavírus, que têm sido publicados em todos os portais oficiais das capitais brasileiras e dos estados.

O portal Transparência Covid-19 da Prefeitura de Macapá é coordenado pela Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria e pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia da Informação, e conta com várias informações sobre contratos emergenciais firmados, despesas, recursos recebidos, além de detalhar todo o processo, disponibilizando ao cidadão o download. A atual gestão do Município tem apostado e investido na transparência (ativa e passiva) neste período de pandemia, disponibilizando ao público, além do Portal Transparência, o Painel Coronavírus, para o cidadão acompanhar os dados em relação à doença, com gráficos, índices de isolamento, boletim diário e índices dos bairros.

Para o prefeito de Macapá, Clécio Luís, esse resultado sintetiza o trabalho que a gestão vem realizando, que, mesmo em momentos como este de urgência e emergências, busca ser transparente com o recurso que vem administrando no combate ao novo Coronavírus. “O esforço é dobrado, mas nossa equipe vem desempenhando dignamente esse papel, e trabalhando incansavelmente para conseguirmos combater essa doença e garantir saúde e segurança para a população. Nossos números estão demonstrando isso. Nossa taxa de letalidade é baixa. Os óbitos estão diminuindo, e tudo que vem de recurso, doação, parceria, nós disponibilizamos em nosso Portal Transparência Covid-19, de forma clara e honesta, e o resultado desse ranking está demonstrando isso”, destaca.

Na última análise do ranking, Macapá estava em 3º. Foram analisados todos os critérios estabelecidos pelo ranking e reajustados para atender de forma 100% o que determina a avaliação, assim chegando finalmente ao resultado alcançado. “Trabalhamos para dar toda a transparência aos nossos processos. Nosso portal atende a todos os critérios e está cumprindo as exigências da Legislação que regulamentou as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus, disponibilizando ao público, por meio do Portal da Transparência Covid-19, as informações detalhadas sobre os procedimentos adotados pela Prefeitura de Macapá para enfrentar a pandemia. Todos os órgãos de fiscalização, seja judiciais ou policiais, podem ter acesso a todas as informações, além de que nos disponibilizarmos sempre a ajudar”, ressaltou a secretária municipal de Transparência e Controladoria, Nair Mota.

Macapá ficou em primeiro lugar com a classificação Ótimo, junto com Vitória (ES) e João Pessoa (PB), as três com 100 pontos. Antes, apenas a capital paraibana tinha alcançado essa nota. No ranking dos estados, o primeiro lugar é do Ceará, Espírito Santo e Rondônia, o Amapá está em 4º. Já o Governo Federal não obteve uma boa nota, ficou com 49,3 pontos, ficando com a classificação regular. O período da coleta de dados foi entre 20 e 23 de julho.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Pérola Pedrosa

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...