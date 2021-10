Sebrae e Abrasel promovem 4ª edição do Festival Bar em Bar

Evento reúne empresários de bares, pubs e botecos de Macapá e Santana que sofrem diretamente com as medidas restritivas da pandemia

Anézia Lima

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), realizam o Festival Bar e Bar no período de 4 a 21 de novembro, na modalidade de circuito gastronômico. Com o tema Saúde Vamos Brindar à Vida, o evento visa contribuir com o fortalecimento de bares, propiciando inovação, resgate gastronômico e empreendedorismo.

Segundo o gestor de projetos da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviço do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Rômulo Brasão, o festival tem o objetivo de movimentar os estabelecimentos e ofertar um cardápio com as riquezas da culinária amapaense.

“Esta edição foi desenvolvida para minimizar os impactos da recessão, promover a cultura do consumo de alimentos saudáveis nos bares e quebrar os estereótipos pejorativos dos bares”, explica o gestor de projetos do Sebrae, Rômulo Brasão.

Festival

O Festival Bar em Bar, é realizado desde 2017 pela Abrasel no Amapá, e busca promover e valorizar a gastronomia dos bares e botecos no Amapá. Também tem por essência, a reunião de amigos e famílias em torno de uma boa refeição.

O evento é uma oportunidade de divulgar a gastronomia tucuju e de fortalecer as conexões e as redes entre os diversos empresários de alimentação fora do lar no estado com pequenos produtores de insumos.

Para o gestor de projetos do Sebrae, Rômulo Brasão, a programação tem a importância de dar visibilidade, gerar relacionamento entre os empresários e convocar a população para consumir nesses bares, seguindo os protocolos de saúde.

“Este evento é importante, pois o segmento de bares foi o mais atingido durante a pandemia. Eles tiveram a oportunidade de reabrir neste momento, então, será a oportunidade para potencializar as vendas nesse período de final de ano. Para isso, elencamos quase um mês de programação para fortalecer as empresas que estão participando”, finaliza o gestor de projetos do Sebrae, Rômulo Brasão.

Metodologia

O evento oferece aos consumidores experiências com receitas inspiradoras e muita interação com os participantes que irão solicitar seus pedidos por delivery ou frequentar o circuito gastronômico nos estabelecimentos.

A degustação de tira-gosto, petiscos ou comidas de boteco do Bar em Bar é a principal atração do evento, promove as empresas e sua produção, compreenderá um circuito com 50 (cinquenta) opções de degustação, sendo estes, sugerido a harmonização com bebidas e a realização de campanhas de consumo consciente.

Coordenação

A parceria entre a Abrasel/AP e o Sebrae na realização da 4ª edição do Festival Bar em Bar, conta com a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo do Sebrae – Comércio e Serviço (UAC-CS), Conceição Mira e do gestor de projetos do Sebrae, Rômulo Brasão; e com a executiva da Abrasel, Mariana Zampolo.

Programação

Data: 4.11 – Quinta-Feira

Lançamento do Festival

Hora: 19h – Abertura da 4ª edição do Festival Bar em Bar

Hora. 19h25 – Apresentação dos petiscos

Hora: 20h – Apresentação Musical (Chorinho e Samba)

Hora: 22h30 – Encerramento

Local: Hall de entrada do Mercado Central de Macapá

Data: 21.11 – Domingo

Hora: 14h – Entrega de prêmios aos três empreendimentos melhores avaliados pela crítica gastronômica.

Hora: 14h30 – Entrega de prêmio ao consumidor que primeiro completar o circuito. (Prêmio Papudinho 2021)

Hora: 14h45 – Apresentação Musical (Chorinho e Samba)

Hora: 17h – Encerramento.

