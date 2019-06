WhatsApp libera novas figurinhas exclusivas para o Brasil; saiba usar

Aplicativo lançou dois pacotes exclusivos para os brasileiros, englobando imagens com gírias nacionais e sobre futebol

Por Raquel Freire

O WhatsApp liberou novos pacotes de figurinhas para o Android e iPhone (iOS). São três novas adições, sendo que duas foram lançadas exclusivamente para o Brasil: o “Love of Soccer”, do designer Leo Espinosa, que reúne desenhos sobre futebol; e o “De boa”, de Raul Aguiar, que traz ilustrações acompanhadas de gírias populares no país.

O terceiro pacote, chamado “Opi”, foi criado por Oscar Ospina e está disponível globalmente. Todos são gratuitos para baixar e usar, tanto no sistema da Apple quanto no do Google. A ideia da plataforma é incrementar as formas de comunicação no mensageiro, permitindo aos usuários inserirem stickers com imagens familiares em seus chats.

