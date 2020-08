Instagram agora pede documento para confirmar identidade de usuários

Joy Macedo



A partir desta quinta-feira (13), o Instagram começará a pedir a confirmação de informações cadastrais e de identidade de donos de contas com atividade suspeita. As novas medidas de autenticidade da rede social visam reduzir as atividades fraudulentas na plataforma.

Ao detectar sinais do que a empresa chama de “comportamento não autêntico”, será solicitado que o usuário carregue um documento de identificação contendo nome completo e foto, ou nome completo e data de nascimento. No entanto, o Instagram afirma que a maioria das pessoas não será afetada.

Alguns comportamentos da conta que podem levantar suspeitas incluem a maioria dos seguidores de uma pessoa estar em um país diferente da localização dela ou quando existem sinais de automação, como contas de bot. A ideia é entender melhor quando contas podem estar tentando enganar seus seguidores.

