Covid-19: prefeito Clécio visita UBS Lélio Silva e averigua processos de atendimento

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, acompanhado da secretária municipal de Saúde, Silvana Vedovelli, visitou na tarde de domingo, 15, a Unidade Básica de Saúde Lélio Silva, localizada no bairro Novo Buritizal, que é uma das unidades de referências para atendimentos no município. De acordo com o chefe do poder Executivo municipal, a capital vem adotando todos os protocolos de atendimento ao público relacionados ao Coronavírus (Covid-19).

“Estive pessoalmente na unidade para averiguar os processos de atendimento ao público. Volto afirmar que as equipes da rede pública municipal de saúde estão preparadas e que, inclusive, já passaram por orientação e capacitação, e estão seguindo todas as normativas repassadas pelo Ministério da Saúde, reforço que as unidades estão preparadas com os equipamentos necessários como máscaras, toca, luvas e álcool em gel que serão distribuídas dentro dos encaminhamentos recebidas pelo ministério da saúde. É importante ressaltar que a população mantenha calma e nos ajude a combater notícias falsas e que geram alarde e pânico”, explicou o prefeito.

Fotos: Gabriel Flores

O gestor do município destacou ainda que a capital do estado do Amapá já possui processo de licitação para a compra, caso haja necessidade de aquisição de mais Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Clécio conversou com médicos, técnicos, enfermeiros, equipe de laboratório e falou por telefone com pacientes suspeitos do Covid-19. Segundo o médico que estava de plantão, Cássio Godoy, as equipes estão seguindo as normas do fluxo do protocolo de atendimento nos casos de pacientes com suspeita da síndrome respiratória e os que estão em observação continuam sendo monitorados.

Unidades de referência

As unidades de saúde Marcelo Cândia e Lélio Silva fazem atendimento e coletas de amostras para análise nos casos de suspeita. Os horários de funcionamento destas UBS’s são: Marcelo Cândia, de segunda a sexta, das 8h às 18h; e Lélio Silva 24 horas.

Medidas preventivas

O Município realizou no sábado, 14, por meio de decretos, a criação do Comitê Municipal de Enfrentamento e Resposta Rápida ao Coronavírus, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, que tem o objetivo de prevenir, controlar e conter os riscos à saúde pública. Também são participantes do comitê as secretarias de Educação; Assistência Social; Gabinete Civil; Planejamento, Orçamento e Tecnologia da Informação; Finanças; Procuradoria do Município; Guarda Civil e Secretaria de Governo de Macapá.

A prefeitura instituiu também medidas preventivas em relação ao âmbito administrativo interno e externo do município de Macapá e vedou concessões de licença ou alvarás para eventos privados e com mais de 100 pessoas. Sendo que esta também vale para estabelecimentos comerciais já licenciados pela prefeitura. As decisões têm o prazo de vigência de quinze dias, a partir do dia 15 de março de 2020, podendo ser prorrogado caso ocorra necessidade.

Dicas de prevenção e orientações

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, ou usar desinfetante para as mãos à base de álcool quando a primeira opção não for possível;

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

Ficar em casa quando estiver doente;

Usar um lenço de papel para cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, e descartá-lo no lixo após o uso;

Pessoas que estiverem voltando de locais com grande transmissão devem fazer auto isolamento por sete dias, evitando grandes movimentações em locais com aglomeração de pessoas;

Não compartilhar copos, talheres e objetos de uso pessoal;

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;

manter ambientes bem ventilados e higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Amelline Borges

